Análisis económico del exministro Briones: "Chile está en la mediocridad y para salir, hay proponer"

“No sé si soy tan político, en todo caso, mal político. Traté de serlo, pero me acomodan más la economía y las políticas públicas”, fue la primera declaración -entre risas- de Ignacio Briones en La entrevista de Tomás Mosciatti.

El actual docente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, se sentó en nuestro estudio para analizar la situación económica y política que enfrenta Chile.

Proyecciones económicas de Briones para la economía de Chile

El economista respondió a las proyecciones y posturas del Ejecutivo, distanciándose de estas, afirmando que "los últimos 12 meses, llevamos 10 IMACEC -que son lo que mide mensualmente la actividad económica- negativo. Estamos en recesión, este año la economía va a decrecer, va a caer, o sea, tenemos un crecimiento negativo y en términos per cápita aún más negativo". En esta línea, el militante de Evópoli, afirmó que "Chile está en la mediocridad y para salir de la mediocridad, hay que proponer". En esta línea, propuso algunas medidas que podrían aplicarse frente al escenario que se encuentra económicamente el país. Por otra parte, analizó la situación política refiriéndose al Caso Convenios, Sinovac, al Paro de Profesores en Atacama, Proceso Constitucional, en donde su principal conclusión estuvo enfocado en la necesidad de crecer y cerrar las incertidumbres. Además, se refirió a las próximas presidenciales y los liderazgos que han tomado protagonismo en el último tiempo, en donde reconoció en que no comparte ideales con el líder republicano, José Antonio Kast. Finalmente, comentó las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en donde la secretaria de Estado aseguró que "en Chile se plantea que el comunismo trae pobreza, y no hay nada más alejado de eso que el proceso que lidera el PC chino", la cual, el exministro de Hacienda, calificó como oportunistas. Revisa la entrevista completa en Bío Bío Tv.