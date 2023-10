Sorpresas en las elecciones argentinas: "La corrupción se tapó con mas corrupción y el Plan platita"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre las elecciones presidenciales en Argentina, economía y política junto a Carolina Podlesker, concejal del PRO, politóloga y exjefa de gabinete de la Secretaría de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri.

Los últimos acontecimientos sobre estas elecciones son que Sergio Massa, el candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, sorprendió al salir victorioso de la primera vuelta de las presidenciales con el 36.33% de los votos, superando a su rival libertario Javier Milei, a quien se enfrentará en el balotaje.

Los apoyos para el balotaje

Tras perder en las elecciones presidenciales del domingo en Argentina, Patricia Bullrich apoyará la candidatura de Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre.

“Patricia en su conferencia junto a Luis Petri están dejando la posición de la fórmula que es apoyar a Milei pero no están dejando una línea, esto en pro de la Paz en Argentina”, asegura la politóloga.

Sobre los resultados de esta elección, Podlesker dice que no ve un derrumbe, si no la legitimidad de los votos, asegurando que son genuinos de Bullrich. “Si claramente esperábamos estar en la segunda vuelta y claramente el ejercicio de poder del peronismo es impresionante, es populismo puro, tenemos que luchar para sacarlos del poder”, zanja.

El apoyo de Bullrich a Milei, es un gran ejemplo para la politóloga, quien agregó que era por el bien de los Argentinos. “Salió a poner la cara, dio un discurso muy claro”, dice.

Muchos políticos se refirieron a la decisión de Bullrich, para Podlesker “No todo el radicalismo piensa igual”.

“Hay muchas responsabilidades dentro de los números que obtuvimos, no hay una responsabilidad única. No fuimos tan directos y claros contra lo que queríamos. Los Argentinos no quieren escuchar de ajustes, prefieren escuchar el plan platita, los sedujo el plan platita de Massa”, explica la concejal del PRO y agrega que hay que cambiar el cómo se fiscaliza. “Tenemos que denunciar más las cosas que pasan, más que tratar de hacerles entender que lo que están haciendo está mal”, cierra.

El rol de Macri en la campaña de Milei

“Creo que hay responsabilidades muy compartidas, soy parte del PRO desde el 2002, para mí Macri es el líder del espacio, no deja de ser el fundador y presidente. Más allá de los errores de gobierno, es una voz para escuchar y acompaña en la estrategia del balotaje, creo que su involucramiento es real”, dice.

“Los argentinos, los que trabajamos somos una minoría, a nivel de planes sociales y pobreza, somos la minoría los que trabajamos para mantener la estructura”, asegura sobre las complejidades que enfrenta el país, mientras explica cómo la sociedad se mantiene “a flote” en base a estos planes que los financian y hacen que apoyen a políticos que los impulsan.

Intervencionismo electoral

Mucho se ha hablado sobre un eventual intervencionismo electoral por parte del candidato Sergio Massa, sobre esto, Podlesker dice que no se entiende porqué no hay más denuncias, cómo puede ser que voten a un presidente así.

“18 millones de argentinos recibe un plan, es casi el 50% de la población, 6 millones de argentinos pertenecen a la función privada. Ahí tenemos los argentinos que trabajan por los argentinos que hay que sostener. ¿Por qué todavía seguimos siendo una minoría que intenta romper un status quo de un estado populista?”, cuestiona también la falta de educación y pobreza.

“Las denuncias se hicieron, vinimos de décadas de Kirchnerismo, es por eso que la justicia está teñida”, comenta sobre las situaciones denunciadas que no se han resuelto. “El electorado argentino no termina de entender, ¿Cómo Massa llega a distribuir esa cantidad de plata? es emisión en un 100%, es deuda más deuda”, asegura Podlesker.

“Lo que están votando va en contra de sus propios intereses”, dice mientras augura un ambiente de desesperanza política.

¿Qué puede hacer Sergio Massa?

“Va a seguir repitiendo las herramientas de usar los recursos del Estado para quedarse en el poder, controlando el voto”, dice Podlesker y agrega que debe haber una política de denuncia constante, “De Massa se puede esperar cualquier cosa”.

La politóloga cree que los votantes de Bullrich son fieles y la seguirán en su elección para apoyar a Milei, lo que en su opinión podría lograr un triunfo sobre Massa.

Sobre si Podlesker confía en Milei, ella responde que confía en un gobierno de Milei donde puedan ser parte desde el PRO. “Tenemos 10 gobernadores, Milei los necesita, los diputados y senadores también. Me parece que tenemos la fuerza suficiente como para generar un gobierno donde él no pueda hacer cualquier cosa, sobretodo si nos necesita para llegar al poder”, explica.

“Cualquier voto que no sea a Milei, va a Massa y yo no voy a votar al Kirchnerismo que es mi límite”, dice.

En cuanto a la economía en Argentina, la politóloga asegura que una de las cosas que le gustan de Milei es que no ha sido claro respecto a la economía. “sabemos que la dolarización no es una opción y prender al Banco Central, tampoco lo va a ser”, y comenta que hay un espacio a que se explique lejos de las fórmulas que ya conoce de Massa y sus planes.

“Hay casi un 60% que le dijo a Massa que no quiere más populismo”, dice Podlesker.

No es una decisión fácil, es lo que eligieron, “La corrupción se tapó con más corrupción y el plan patita”.

En medio de la entrevista también se refirieron a las relaciones internacionales de Argentina y si es que pueden romper con potencias como China.

