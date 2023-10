Probidad y transparencia en Chile: "Cuando pones los focos, la gente se empieza a portar bien"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con Francisco Leturia, Presidente del Consejo para la Transparencia.

Conflictos de interés

Sobre la invitación que le realizaron para asistir a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en una ubicación privilegiada, Leturia aseguró que le hubiera encantado ir pero que cree que en Chile hay poca conciencia de los conflictos de intereses a nivel masivo. “Hay que poner muralla China, estamos recibiendo información, la gente pregunta en qué se gasta la plata (…), es un acto con un trasfondo educativo, la ley no dice nada, pero me gustaría que estableciera un estándar”, comenta. Y agrega que hay que ser cuidadoso, escrupuloso. “Los estándares en Chile están muy bajos”, dice sobre la importancia de la probidad y relaciones que no se pueden mantener.

“No hay confianza en las instituciones porque no hemos cuidado que la gente pueda creer”, dice.

En medio de la entrevista se refirieron al rol del CNTV (Consejo Nacional de Televisión).

En el sitio de los Juegos Panamericanos no está toda la información disponible, cosa que se criticó. ¿Se solucionó eso? “Hay otra cosa que tiene que ver con el legalismo. Debieran dar mucha más información que la mínima que exige la ley. Hay muchos intereses, las reglas que previenen la corrupción no avanzan, estamos cansados de eso. No pasa nada, sólo el escándalo del día y no nos preocupamos de los problemas más estructurales que tenemos que son súper graves y conocidos”, comenta Leturia y dice que los sueldos no están regulados, y que es lamentable que no lo esté.

“Cuando pones los focos, la gente se pone a portar bien”, comenta. “La transparencia y vigilancia de la gente genera un sistema de mejor Gobierno y control de Estado”.

Además Leturia asegura que “Contraloría requiere una modernización importante”.

El conflicto Elisa Concón y la Usach

La exconvencional Elisa Loncon declinó entregar los antecedentes sobre su labor como académica en la Universidad de Santiago (Usach). Frente a esto, el presidente del CPLT dijo que “aquí no hay tratamiento especial, ni a favor ni en contra de nadie, esta es la regla general y no es un procedimiento especial”.

Sobre este tema en particular, Leturia explica que “Está pendiente en la Corte para que se vea, ha habido otras solicitudes que apuntan a cuántas personas fueron autorizadas con un sabático en la misma universidad, tenemos señales de que son pocas. Hay algo extraño ahí, sería bueno que lo aclararan, esto se va a saber igual” y agrego que se está investigando a quién o quiénes se les dio el sabático, bajo que mérito y a quién se le negó. “No entiendo porqué la universidad sigue asumiendo este cuestionamiento, no le da mucho prestigio, esa jugando con su reputación”, zanja.

La Comisión contra la desinformación del Gobierno

El organismo, anunciado hace unas semanas por el Gobierno, desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales.

“En Chile es absolutamente imposible por lo menos en la próxima década. El primer informe no dice nada de nada, es una Comisión que no tiene fuerza, si quiere regular la información se va a topar con un país entero que le va a decir que no. No genera daño”, explica.

Caso fundaciones

“Tenemos que aceptar que no vamos a saber qué pasó con los computadores, quien realizó la llamada, quien entró. Estas cosas no se saben, es raro que se vayan presos. Hay que asumir esa realidad. Es muy poco probable que lo pase, yo pondría el ojo en que no pase más. O van a decir que fue la persona que está en la cárcel, que ha estado veinte veces. En los casos polémicos no se ha llegado a los culpables”, y pone de ejemplo el Piñera Gate. E insiste en que el tema “se va a chutear hasta que se nos olvide”.

“Hay muchos intereses creados en que esto no cambie, porque hay gente que obtiene beneficios. Hay todo un sistema que funciona detrás de esto, mucha gente que obtiene recursos y que está contenta con que estas oportunidades existan. Lo harán con más o menos astucia”, comenta el Presidente del Consejo para la Transparencia.

En la entrevista también se refirieron a las normas que se han trabajado en el marco de la Nueva Constitución.

El profesional además aseguró que en el país no existe la Ley de Lobby. “Es un cuento, se dice que hay para no tenerla y que haya un chipe libre”.

Para finalizar hablaron de la importancia de la transparencia. “Sirve para controlar a las autoridades, mirar lo que está pasando y si hay algo desproporcionado, poderse cuestionar y opinar. Además de descubrir casos de corrupción”, explica.