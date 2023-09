Debate constitucional y recta final: "En 5 días es difícil sacar adelante un trabajo que tomó 3 meses"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre el debate constitucional en recta final en medio de las encuestas que dan por ganadora nuevamente a la opción rechazo para el plebiscito del 17 de diciembre.

Para hablar sobre este tema, estamos con José Ignacio Martínez, profesor de Derecho Constitucional e Investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

“Soy de las personas que tiende a vivir en la esperanza, el proceso constitucional todavía le queda un trecho aunque corto” y agrega que las cosas no se dieron como esperaba.

Por otra parte, la principal carta presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, emitió una serie de declaraciones, en las que se refirió, principalmente, al proyecto de nueva Constitución y su eventual apoyo al apruebo o rechazo del texto.

“Como ciudadano me parece descorazonador que las figuras públicas que están llamadas a hacer la gran política estén dando por fenecido el proceso a pesar de que aún no termina. No hay grandes figuras políticas que sean capaces de llegar a grandes acuerdos. Como académico me parece que no es conveniente emitir opiniones mientras no esté terminado el trabajo del consejo y también que hacer el contraste del texto de la Comisión experta y un texto no terminado, es una mala estrategia”, comenta Martínez y se refiere al pronunciamiento de la gente a favor del texto de la Comisión experta.

Sobre el proceso el profesional aseguró que la gran diferencia es que se aprendió que había que ponerse un corralito con las 12 bases. “En esta etapa final se requiere de la gran política, en 5 días es difícil sacar adelante un trabajo que a ellos les tomó 3 meses”, dice el profesor de Derecho Constitucional.

“Tengo la impresión de que va a haber más consensos”, insiste.

La protección de la vida del que está por nacer o por quién está por nacer.

“Estamos en el ámbito de lo que no resulta explicable desde el punto de vista de la técnica jurídica. Un abogado entiende, pero entran a jugar elementos más propio de la pasión, de las visiones, que de lo que uno esperaría en la elaboración de un texto de naturaleza jurídica”, asegura Martínez.

“No olvidemos que el aborto en tres causales se introdujo a Chile con esa frase, con la actual norma”, explica.

En la entrevista se conversó acerca de si las instituciones tienen conciencia.

También se destacó la importancia del rol del Ejecutivo, “Toda ley para su aplicación requiere que el Pdte. de la República haga ejecutar la ley”.

También se refirieron a la paridad y las decisiones constitucionales de la última semana.

En cuanto al texto en sí, comenta “el capítulo de poder judicial, no me gusta como quedó” y realiza una comparación con el trabajo anterior. Y sobre el proceso constitucional y su definición, asegura que “es importante entregarle a Chile un cierre al proceso constitucional. No es justo que se siga postergando” y agregó que está proclive a aprobar.

