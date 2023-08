Alberto Mayol y dichos del Gobierno tras Casen: "El número maquilla una realidad que no es así"

En una nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciatti conversamos sobre los números del Gobierno y las encuestas Casen y Cep con el sociólogo y académico Usach, Alberto Mayol.

Anuncios sobre el Pacto Fiscal

“Los cantos de sirena son cantos de sirena”, dice el académico respecto a las cifras que aseguran una baja de la pobreza en el país. “Si fuera así, siendo modestos, significa que en máximo 7-8 años se terminaría la pobreza en Chile. Cualquier especialista diría que debe mejorar el empleo, la capacitación, la productividad y la educación. Esas 4 dimensiones están peor”.

En esta medición, tenemos los retiros de las AFP (50 mil millones de dólares) entregados a los hogares, ese dinero sumados a los apoyos estatales (80 mil millones de dólares) se expresan en hogares que van a tener más dinero y muchos de ellos saldrán de la pobreza, dice Mayol.

“El Gobierno lo que debió decir es que simplemente este dato no es representativo de nada porqué ocurrió una cosa excepcional. El ingreso autónomo (el propio) está por debajo del 2017, perdimos 5 años, una pandemia de por medio”, comenta.

“La desesperación de la actividad política es una mala consejera, casi todos los actos del último tiempo en el sistema político son actos desesperados”, asegura tras los dichos del Gobierno y el Pacto Fiscal.

La salida de la pobreza

“El ingreso de los hogares en Chile está muy estresado, tiene más gasto de increpo, 79 de los 100 percentiles sin contar los créditos. Tenemos un escenario de alto estrés con un Estado que no tiene alto estrés en términos económicos”, explica sobre el juego de bonos y subisidios, lo que en su opinión representa más de 10 herramientas que se pusieron en mesa.

Además, Mayol sugiere que se haga una nueva Casen para poder ir monitoreando bien el proceso y mejorar la metodología, de manera anual.

“Tenemos una crisis de educación, de ausentismo y deserción escolar”, agrega.

El académico profundizó sobre la salida de la pobreza y cómo se considera a las personas menos pobres tras acciones que no se mantienen en el tiempo o no generan cambios significativos.

Encuesta Cep y números del Gobierno

“El estallido social es un infarto, una rotura de tejidos. Un infarto masivo, después de eso, el médico que trata al cuerpo enfermo, no tiene derecho a equivocarse. Cualquier cosa le puede hacer mal a una persona que llegó a un límite, nunca nos enteramos cuándo el país. El gran desafío del sistema político es un tratamiento estratégico, hay que saber cómo tratar cada una sin empeorar la otra. El destino del Gobierno está asociado a la magnitud de la problemática. la posibilidad de juntar la solución con el problema es casi cero”, explica.

El pronostico del académico es que sin una estrategia ahora que impacte y que sea importante para el siguiente Gobierno, “Tendremos que escribir el libro de cuándo se jodió Chile”.

Sobre las capacidades del Gobierno y la oposición, Mayol asegura que no las tienen. “En este momento no han mostrado las capacidades que se requieren para enfrentar la magnitud del desafío que tienen por delante”.

Explicó la bonanza que se vive en la economía por el litio y el cobre.

“No podemos vivir de las estadísticas, hay una realidad más allá”, cierra.

Credibilidad del Gobierno

Sobre la recuperación de la credibilidad, asegura que debe haber un mínimo para no tener forados de legitimidad. Sobre los ministros que ya no debieran estar en el Gobierno, dijo que Montes, Jackson y Ávila, debieran salir de la ecuación. “Montes y Jackson no tienen espacio, tienen que salir sí o sí, el ministro de Educación tiene los indicadores por el suelo, se sabe que tienen que cambiarlo”.

