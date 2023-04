Guillermo Larraín y sistema presidencialista: "Hay una fragmentación del mundo político exponencial"

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti nos acompaña el economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, para conversar respecto al sistema presidencialista que rige en Chile y los cambios que podría implicar para este régimen el desarrollo del proceso constituyente.

Además tras el rechazo a la reforma tributaria otro de los grandes desafíos que enfrenta hoy el Gobierno es la propuesta para las pensiones, la cual necesita generar consenso en las diferentes bancadas y sobre todo captar el interés de la ciudadanía.

Presidencialismo en Chile

“Chile está enfrentando un panorama complejo, hay un nivel de fragmentación del sistema político que es exponencial. Tiene mucho que ver con la crisis del 2019 pero no solo eso porqué hay muchas razones estructurales y no sólo en el país si no que en todo el mundo”, expresó.

Y agregó: “Los sistemas presidenciales gestionan mal la fragmentación. Eligen a un Presidente de la República, en nuestro caso en segunda vuelta, que gana con mayoría absoluta pero que sin embargo a la hora de gobernar, va al parlamento y son puros grupitos chicos que no logran hacer un Gobierno”.

“Estamos en un dilema si mantenemos el sistema presidencial que va a gestionar mal una fragmentación muy alta o hacemos un cambio más radical, constructivo y coherente a lo que hacen los países desarrollados que es avanzar hacia un régimen parlamentario. Uno puede elegir a un presidente en ese sistema pero tiene que darle a esa autoridad moral de la república un rol que sea realmente de jefe de Estado”, complementó.

E insistió: “Hay una fragmentación a nivel mundial y Chile está por sobre el promedio y también es creciente. Yo creo que tenemos un problema serio y si lograra ser exitosa la Comisión de Expertos en reducir la fragmentación igual un sistema presidencial no es viable en las condiciones que uno quisiera”.

“Uno puede elegir a un presidente en un régimen parlamentario pero tiene que darle a esa autoridad moral de la República un rol que sea realmente de jefe de Estado, que nos ayude a resolver todos los conflictos a corto plazo que el sistema democrático naturalmente tiene”, aseguró.

Nueva constitución y cambios

“Hay que aprovechar la autoridad única del presidente de la República. Se les confunden los dos roles y pierde eficacia como Jefe de Estado y la idea de los pactos electorales en un régimen parlamentario se reducen. La posibilidad de encontrar un programa común entre varias fuerzas políticas toma tiempo. El sistema que nosotros proponemos es bicameral”, sentenció.

Y añadió: “Chile tiene el deber de al menos discutir seriamente este punto porqué como va hoy la discusión del Consejo de Expertos no estamos corrigiendo la fragmentación para que el sistema presidencial cambie respecto a los gobiernos de los últimos 12 años y eso es una mala noticia”.

“Este proceso constitucional está muy manejado por los partidos y estos tienen intereses que se ven fundamentalmente afectados por un discurso anti fragmentación”, cerró.

