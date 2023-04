Ex fiscal Manuel Guerra y el Ministerio Público: "No hay un sistema coordinado en el control penal"

Chile enfrenta una crisis de seguridad pública que ha escalado a niveles nunca antes vistos y que hoy tiene a todo el espectro político trabajando en diferentes proyectos para enfrentar este fenómeno que ha traído de la mano nuevas modalidades delictuales, el aumento del porte de armas de fuego y peligrosos procedimientos que han derivado en resultados fatales para las Policías.

Una situación que involucra a más actores además del Gobierno y entre ellos está el Ministerio Público con la persecución de los delitos que también se ha instalado en el debate.

Para analizar en detalle el rol de esta institución, en una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con el ex fiscal conversamos junto al ex fiscal regional oriente y profesor de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra Fuenzalida.

Problema institucional y conceso político

“Yo creo que el problema efectivamente es sistémico, en eso no cabe ningún duda, no es un problema de una sola institución ni la solución pasa por refundar alguna de ellas. Yo creo que es un error plantear que reformando Carabineros va a llegar una solución mágica”, planteó el ex fiscal.

Y agregó: “Acá hay una cadena que está funcionando mal, yo agregaría a Gendarmería, el control de ejecución de penas que es una cuestión nefasta, con un sistema que en la práctica no funciona, con el control de lo que es el cumplimiento de penas de los adolescentes, que es una suerte de Transantiago judicial desde hace muchos años”.

“Es algo que por primera vez se esta viendo, lamentablemente a partir de los episodios que están ocurriendo, es generar un grado de consenso, de mirada común que hasta la fecha no existía. Se juntan varios fenómenos que se vienen aquilatando en Chile desde hace muchos años y que no tuvieron una respuesta oportuna. La institucionalidad chilena no está en condiciones del fenómeno criminal al que se enfrenta”, aseguró.

Ministerio Público y seguridad

Además se refirió a diferentes situaciones a raíz de la expansión criminal y que involucran más instituciones como la Aduana en el caso del Puerto de San Antonio y la salida de droga hacia Europa. “Uno veía baja capacidad de fiscalización, siempre se habló de una serie de fenómenos criminales y nos tocó ver algunos relativos especialmente en esa época al robo de cosas que llegaban a través del puerto o de cosas que eran de exportación”.

“Cómo es posible que no funcionen los camiones escáner. No hay un sistema coordinado y en definitiva ante una delincuencia muy organizada la persecución y el control penal es muy desorganizado. La Fiscalía yo creo que tiene problemas de criterio de actuación en distintas materias y falta de unidad de acción”, persistió.

Respecto al fatal procedimiento ocurrido en la misma comuna donde un carabinero abatió a un sujeto tras evadir un control y las implicaciones de la Ley Naín-Retamal, señaló: “Las declaraciones de la ministra son desafortunadas pero más allá de eso creo que la ley no va a generar grandes cambios. Es un tema de apreciación concreta caso a caso que le corresponde al Ministerio Público y a los jueces. Tiene más que ver con el mundo de las señales que es muy propio de la política”.

“La responsabilidad del control del orden público le corresponde al gobierno turno pero luego la represión de los delitos y la persecución penal al Ministerio Público y en definitiva la aplicación de pena a los tribunales. Y el sistema en su conjunto no ha funcionado bien”, complementó.

Revisa la entrevista completa junto a Tomás Mosciatti en Bio Bio TV.