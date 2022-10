Jaime Arellano: "Al Ministerio Público le falta capacidad de investigación y formación en Fiscalía"

Tras 7 años en el cargo, el Fiscal Nacional Jorge Abbott dejó el Ministerio Público lo cual actualmente mantiene una activa discusión en el organismo en torno a quien recibirá su lugar, donde se requiere un gran liderazgo. De momento quien ocupará el puesto subrogante será el Fiscal Nacional de la Región de Los Ríos, Juan Meléndez.

Un hecho que se da en el medio de la crisis de seguridad pública que enfrenta Chile en donde el rol de la justicia es esencial y sobre todo demandando por la ciudadanía.

En una nueva edición de La Entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con el abogado de la Universidad Católica de Chile, Jaime Arellano, quien también fue subsecretario de Justicia entre el año 2000 y 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos.

¿Nuevo Fiscal Nacional?

“Lo primero que necesitamos es un fiscal muy conectado y consciente de la realidad chilena. Con lo que está pasando en materia de seguridad, delincuencia y las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Ojalá hiciera una propuesta de política de persecución que responda a esas aprensiones”.

“El Ministerio Público en la persecución penal, es parte de un entramado más grande que se conecta con la labor de investigación policial que antes tenía una relación con la labor de las policías y las políticas de prevención del delito”.

En tanto, respecto a la designación de un nuevo Fiscal Nacional, Arellano afirmó no tener candidato para el cargo y postula que no debería intervenir el Poder Judicial. “Yo soy de la opinión de que no está mal que eventualmente esa persona no sea parte del Ministerio actual. Hay que permitir que personas de afuera lleguen”.

“En chile no hay formación de Fiscales y una buena cantidad de ellos ha adquirido experiencia con la práctica pero no es lo óptimo ya que tienen que aprender a dirigir investigaciones”.

Persecución Penal

“En investigación y persecución penal nos faltan objetivos claros, que no sean intermedios y también metas a seguir. Lo mismo sucede en Carabineros y hay una necesidad que haya una política pública clara presentada por el Fiscal Nacional que de cuenta a la autoridad competente de los objetivos”, detalló Arellano.

Pese a que el Ministerio Público es un órgano autónomo, el abogado señala que los temas de seguridad y persecución penal también son de connotación política. “Estamos hablando de fondos fiscales y se piden recursos pero no se fijan cuales son los objetivos estratégicos y las metas que se deben cumplir”.

“Hay una mezcla de los órganos judiciales superiores y se requieren normas de transparencia fuertes para que se hagan efectivas realmente”, rayó.

Crisis de seguridad y resolución de casos

“Chile tenía tasas de homicidios históricas cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en los últimos años hubo una subida muy importante en las cifras de asesinato”, precisó el abogado.

El aumento sostenido de los robos con violencia y los homicidios, que solo este año registraron un 30% de aumento, ha resentido duramente a la ciudadanía, quienes además ven como muchas de las causas criminales no llegan a los resultados esperados. Un panorama que sucede mayormente en el robo de vehículos donde estos son reducidos o sacados del país.

“Hay un problema fundamental que se ha venido señalando hace años ya que la flagrancia fue la manera predilecta de las policías y el Ministerio Público de mostrar resultados. Cuando se comete un delito y no se sabe quien lo hizo, es el verdadero desafió de la investigación criminal y en eso estamos fallando”, zanjó

Y señaló que: “Necesitamos revisar los perfiles de la policía que se dedica a la investigación, la formación y la forma en que la organizamos para hacer efectiva la labor investigativa”.

“Nos falta más capacidad de investigación criminal policial y más formación de la Fiscalía para tener una mejor dirección en la resolución de casos. Hay que desarrollar inteligencia policial y Unidades de Análisis delictual que permitan tomar decisiones macro y medianas para concentrar recursos”, cerró.

Revisa la entrevista completa de Jaime Arellano junto a Tomás Mosciatti en Bio Bio TV.