Andrés Velasco: "Es necesario y deseable que Chile tenga una nueva constitución, eso no se discute"

A solo días del plebiscito de salida, conversamos sobre la nueva propuesta constitucional y las proyecciones económicas para Chile con el exministro de hacienda, Andrés Velasco, en una nueva edición de “La entrevista de Tomás Mosciatti”.

Nueva Constitución

El actual decano del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Londres afirma que: “Es necesario y deseable que Chile tenga una nueva constitución, eso no se discute. La pregunta es si el proyecto que se propone es bueno o malo, y a mí me parece que no es un buen texto, yo voto rechazo”.

“Las constituciones son un conjunto de normas que rayan la cancha como se juega la política. En este proyecto está mal diseñado y no sería bueno para Chile en ese aspecto”.

¿Apruebo para reformar?

“Decir eso es inconducente por que modificar o reformar sería muy difícil. Hay gente que dice que aprobemos y lo arreglamos en el camino. Me parece un camino incierto y las reglas para hacerlo no están muy claras”.

“En la constitución vigente se requieren quórums para hacer cambios y en el proyecto que se presenta son similares a los actuales”.

Los derechos fundamentales y la plurinacionalidad

“Hay cosas buenas, creo que darle más énfasis a ciertos derechos fundamentales es bueno. Me parece bueno lo de la paridad de género, el cuidado del medio ambiente y el respeto a las etnias”

Velasco hizo un alto respecto al concepto de plurinacionalidad ya que en ningún texto constitucional previo se le había dado relevancia a las comunidades indígenas. “Hay que tratarlo con cierta sutileza, me parece esencial que el sistema político le de mayores derechos y reconocimiento a nuestros pueblos originarios”.

“Un gran riesgo de esta constitución es que este catálogo de derechos sea letra muerta. Para que sean efectivos se requieren leyes, visiones políticas y plata”.

Política y economía

El exministro de haciendo puso especial énfasis en que los aspectos económicos de la nueva constitución deben estar plasmados solo en las leyes. “No creo que lo medular de la discusión deba versar en torno a la economía si no en lo político. El debate constitucional perdió el rumbo cuando no se entendió que la constitución y las leyes tienen un propósito distinto”.

“Hay aspectos que se proponen que me parecen preocupantes por sus implicancias económicas”.

“Lo que plantea esta nueva constitución es una fórmula distinta en que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley con mayor gasto y solicitar al ejecutivo para que lo patrocine”, afirmó.

¿Es aplicable la nueva constitución si gana el Apruebo?

En caso de ganar la opción Apruebo, Velasco postula que se necesitará un alto presupuesto para implementar la nueva carta magna. “Requeriría una cantidad grande de leyes de implementación. En corto plazo no es financiable. Sabemos que los plazos a veces se cumplen y otras veces no”.

“Lo que me preocupa de que si gana el Apruebo es que seamos un país en que el cortoplacismo, el twitter y la conveniencia política de 15 minutos primen”.

Respecto a los aspectos que no concuerda con la propuesta constitucional, indica que: “Ese desbalance entre el Parlamento y el Ejecutivo, entre las Cámaras, la ausencia de normas respecto al sistema electoral y el debilitamiento de los partidos, nos llevará a tener una política peor a la que tenemos hoy”.

Panorama global

Para cerrar el ex ministro entregó sus proyecciones sobre la situación global y sus implicancias en el crecimiento del país. “La economía mundial no pinta para nada bien. El 2022 se puso más difícil. Los bancos centrales están subiendo las tasas de interés y vamos a tener inflación alta, un crecimiento bajo y mucha incertidumbre hacia adelante”.

“Yo creo que América Latina importa cada vez menos en el mundo. Uno de los dramas es que nunca fuimos un peso pesado pero al menos éramos un actor. La política mundial no pinta mucho mejor”, cerró.

Revisa la entrevista completa al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco.