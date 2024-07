"Millones de neuronas murieron": Macarena Larraín volvió a correr una maratón tras sufrir un ACV

La deportista nos acompañó en el Expreso PM y habló acerca de su emotiva historia de superación, entregando detalles de su rehabilitación.

Este viernes, en el Expreso PM, recibimos en el estudio a la deportista chilena Macarena Larraín, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en el 2019.

Tras un extenso proceso de rehabilitación, ella logró recuperarse de buena manera y no solo siguió haciendo ejercicio, sino que logró completar 42 kilómetros en la Maratón de Santiago.

“Llegué con un cuadrado lumbar que no te explico, llegué doblada… no podía ya estar recta parada y fue también un aprendizaje”, comentó Larraín con respecto a cómo llegó en esa jornada.

La invitada afirmó que antes del evento que le cambió la vida, “siempre estuve muy ligada al deporte; tenía un hábito de correr tres veces por semana”. Asimismo, estableció que “estaba corriendo dos maratones al año”.

Sin embargo, el ACV fue un punto de inflexión importante. La mujer aseguró que “no tenía enfermedades de base” y añadió que en su caso lo que ocurrió fue una “fisura en la arteria carótida“, lo cual es poco habitual.

Larraín comunicó que este accidente le generó “yo al principio tuve un tema cognitivo, estaba más lento para todo… yo sufro de espasticidad en los músculos en toda la parte izquierda”.

Con respecto a su recuperación, Macarena precisó que “ahora todos mis movimientos son más conscientes porque he ido aprendiendo… he ido recuperando sensibilidad”. No obstante, aún debe utilizar una órtesis para poder desplazarse.

Supo levantarse

Ahora bien, pese a la desventaja y al fuerte golpe que significó esta situación, la deportista logró levantarse y armarse de valor para comenzar su preparación y volver a participar en una maratón.

“Tengo que aceptar que ya no voy a volver a ser la misma por más entrenamiento que yo siga haciendo, hay millones de neuronas que murieron en el proceso y hay partes que no voy a recuperar”, expresó finalmente.

Puedes revisar la entrevista completa en el video: