Libro relata vida y muerte de montañista Juan Pablo Mohr: "Él se sentía el más fuerte"

En el Expreso PM, conversamos con Matías Rivas, quien escribió "Donde me siento vivo". En relación a este escrito, reveló algunos datos de lo que significó esta pasión para Mohr.

El destacado montañista chileno Juan Pablo Mohr murió en el 2021, tras haber desaparecido durante su travesía hacia la segunda montaña más alta del mundo, el K2, ubicado en Pakistán.

¿Cómo un padre de tres niños decide arriesgar tanto? Eso es una de las interrogantes que aborda el libro “Donde me siento vivo”, escrito por Matías Rivas Aylwin, quien comparte esta misma pasión.

Precisamente para hablar acerca de esta crónica, fue que en el Expreso PM recibimos a Rivas en el estudio. “Él pensaba que al hacer esto, era el mejor ejemplo que le podía dar a sus hijos” al hacer lo que ama, fue parte de lo que expresó al ser consultado sobre la hazaña final que realizó Juan Pablo, que lo hizo dejar este mundo a sus 34 años.

El escritor detalló que para elaborar esta historia, conversó con los familiares de Mohr, quienes entregaron su perspectiva. “Lo escribí pensando en la gente que no sube cerros“, señaló, explicando que buscó diferenciarse de otros libros que hablan acerca de este riesgoso deporte.

“Él ascendía sin botellas de oxígeno”, fue alguno de los datos que entregó el autor, enfatizando en el desafío físico que asumió el montañista en cuestión. “Él se sentía el más fuerte de la montaña” agregó.

El lugar donde pertenecía

Con respecto al perfil de quien inspiró esta historia, el entrevistado afirmó que para él “no había una opción de no ser un montañista, era su identidad y el lugar donde pertenecía“.

Finalmente, Marías planteó que “hay muchos montañistas que cuando van a estas expediciones, se encargan de resolver asuntos prácticos, como dejar las claves de cuentas bancarias o un testamento. Juan Pablo no dejó ninguna preparación para una eventual muerte, lo que sugiere que en su cabeza no estaba la posibilidad de no volver”.

