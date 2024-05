"Las cosas pasan por algo": Paulina Vega relata las adversidades que superó para clasificar a los JJOO

A falta de 70 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París, en el Expreso PM nos comunicamos con Paulina Vega, la tenimesista chilena que se convirtió en la nueva representante del Team Chile que dirá presente en la cita deportiva.

Frente a este importante hito en su carrera, la deportista comentó que “todavía estoy aquí procesando, no dormí nada. Me pasó casi igual que cuando clasifiqué a Tokio. Dije estoy más madura, voy a dormir, descansar, pero no. La adrenalina no me deja”.

Asimismo, se refirió a la compleja temporada que experimentó, luego de obtener medalla en los Juegos Panamericanos.

En ese sentido, comentó que “volver a reencantarte con algo a corto plazo, era aquí, a la vuelta de la esquina, a volver enchufarme con lo que venía, que era París, no era tan fácil, porque no tenía el mismo ranking mundial que para la clasificación de Tokio. Y cuando me caí y tuve la fractura en la muñeca derecha, dije no, ahora sí que se vino cuesta arriba”.

“Pero las cosas pasan por algo. Lo tomé como un impulso. Decir a ver, cuánto quiero yo realmente clasificar”, agregó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.