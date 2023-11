Arranca segunda versión del Festival MJAZZ: "Una puerta desde Chile hacía latinoamerica para el jazz"

El jazz es un género transversal, mucha gente de distintas edades lo disfruta va ganando más adeptos. Para los interesados arranca la segunda versión del Festival MJAZZ en el Centro Cultural Matucana 100 los días 17, 18 y 19 de noviembre.

Para hablar sobre este festival, conversamos en el Expreso PM con la directora, Lorena Amarillo y Antonella Sigala, quien forma parte de unos shows que estarán presentes en esta edición.

De acuerdo a la directora, existen plataformas de este tipo en el mundo, pero no ha habido un espacio dedicado al jazz: “tenemos que hacerlo nosotros dijimos, crear un mercado iberoamericano de jazz, generar vinculación entre todos los actores. Y por eso hoy estamos en la segunda edición”.

Consultada por cómo ingresó al mundo del jazz, Antonela cuenta que comenzó a los 14 años: “Me inicié cantando en una banda tradicional, con puros lolos de 50-80 años, y me adoptaron y me enseñaron de música. Cantaba Louis Armstrong. Estudié jazz desde lo vocal, me gustó mucho y me quedé ahí”.

si quieres conocer la programación completa del festival, además de adquirir una entrada para alguna de sus fechas, ingresa aquí.