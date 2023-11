Karen Paola expresa su felicidad tras relanzamiento de su carrera en Teletón: "La música es lo mío"

Han pasado tres días desde que se subió al escenario de la Teletón, confirmando el relanzamiento de su carrera. Se trata de Karen Paola, quien fue parte del cierre de la cruzada solidaria.

Frente a este importante hito, la cantante pop asistió al Expreso Bío Bío y confesó que “divagué durante muchos años haciendo otras cosas”.

En la misma línea, sostuvo que “si bien, siento que la música es lo mío, cuando estuve haciendo tele también aprendí un monto de cosas que me dieron herramientas para esperar esta oportunidad”.

La interprete de Dime reconoció que “no estaba segura de mí, de quién era, qué qué era lo que realmente estaba buscando”. Por ese motivo, relató que “me perdí haciendo televisión por muchos años, pensando que, quizás, no tenía el talento suficiente, que fue lo que se me dijo en algún momento, que venía de un programa juvenil”.

En ese sentido, explicó que, incluso, tuvo que cambiar la forma en que era llamada. “Fue un error de los ejecutivos de un canal que me dijeron que no iba a tener la credibilidad para hacer programas del corte matinal, late, si yo seguía siendo Karen Paola. Entonces, mejor que yo fuera Karen Bejarano (…) Perdí la identidad”, contó.

Sin embargo, la artista pudo hacer realidad sus deseos, después de tratarse psicológicamente y soñar con su retorno a los escenarios.

En cuanto a su futuro en la industria musical, aseguró que hace pocos días terminó una gira, pero que “se vienen presentaciones pronto (…) para el verano se viene bonito“.