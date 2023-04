Marisela alista show en Concepción y el Arena Monticello: "Es un momento importantísimo en mi carrera"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio la cantante Marisela quien está de regreso en nuestro país en el marco de su gira “Vámonos 2023” con un show este 13 de abril en el Gimnasio Municipal de Concepción y otro el 14 de abril en el Gran Arena Monticello.

La “Dama de Hierro” estará de visita en Chile presentando sus mayores éxitos que la han mantenido vigente en la industria musical desde sus inicios en los años 80.

Todos los detalles del show y sus nuevos proyectos en la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Mañana voy a estar en Concepción cantándole a mi público y también estaré en el Arena Monticello el viernes. Me voy rápidamente no alcanzo a hacer nada acá. Tengo una gira a México, voy a para Nicaragua, Colombia, estoy ahorita en una gira total. Tomé esta oportunidad de venir a Chile y quería pasar más tiempo pero no pude”, expresó.

Y agregó: “Cuando te pones a pensar, todo lo que he hecho pues pero ahí vamos, mi público no se cansa de mí. Puedo hacer lo que yo quiero y entregarle a mi público buena música”.

“Hay muchos temas que de pronto voy a sacar. Le canto al amor, al desamor, apoyo a la mujer y eso nunca va a cambiar. Yo amo a los hombres y las relaciones bellas pero la mujer tiene que ser fuerte y mis canciones siempre han mostrado esa fuerza para ellas”, complementó.

E insistió: “Madonna es Madonna. Conozco a todos los artistas porqué desde pequeña empecé en el ambiente y yo ahí andaba con ellos, con todo mundo y he grabado con varios. No te das cuenta de qué has logrado y tantos años han pasado hasta que lo empiezas a ver”.

“Decido lo que quiero expresar, tengo control de lo que quiero cantar y a quien quisiera poder ayudar también. Es algo diferente, lo hago porqué quiero y no porqué debo hacerlo. Es un momento importantísimo en mi carrera, de aquí me decido si continúo o next. Me gustaría hacer cosas diferentes ya he cantando bastante. Nunca me alejaré de lo que es la música”, expresó.

Entradas para el show de Concepción en Ticketplus.cl y para el Gran Arena Monticello disponibles en Topticket.cl