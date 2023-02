Presidente Nacional de Bomberos: "Estamos complicados por el tema del permiso de los empleadores"

Bomberos de Chile han trabajado incesantemente con más de 3 mil 400 voluntarios y 470 carros en las zonas afectadas por los incendios forestales. Ardua labor que además estuvo marcada por el fallecimiento de una de sus integrantes en pleno servicio, Yesenia Muñoz, en donde hoy se realizará su funeral.

Desde la institución enfatizan en que la región del Bío Bío es la más crítica hoy con más de 200 focos de incendio. Para profundizar en más detalles, en una nueva edición del Expreso PM, conversamos junto al Presidente Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field.

Recambio y llamado a empleadores

“El Bío Bío continúa y hoy la temperatura vuelve a subir. En esa región hay más de 200 carros bombas y alrededor de 2.000 bomberos preparados para ir controlando los rebrotes y nuevos incendios. Lo mismo en la Región de Ñuble, y estamos atentos también en la Araucanía para prestar el apoyo necesario”, aseguró.

Y añadió: “La característica especial es que es muy difícil abarcar tantos lugares a la misma vez. Nosotros estamos complicados por el permiso de los empleadores a los bomberos. A nosotros la ley nos protege pero los empleadores mucho no les interesa su patria como lo dije en un despacho. Necesitamos que nos ayuden, los bomberos se van a ausentar de sus trabajos para salvar a la patria”.

“Según los reportes, esta semana algunos se devolvieron porqué sus empleadores no habían tenido contactos con ellos y espero que mañana puedan volver a trabajar a las zonas afectadas. Entiendan que nosotros estamos tratando de trabajar en nuestra principal pasión que es salvar las vidas y los bienes de las personas”, sostuvo.

Asimismo señaló que ha mantenido conversaciones con el Presidente de la República para el traslado de contingente y carros bombas de otras zonas del país como el norte. “La plata que nos entrega el Gobierno no es suficiente pero no es algo con el actual si no un hecho histórico. Es importante que después de esta contingencia va salir mucha información para que se pueda cooperar a las instituciones más cercanas de Bomberos”.

“La mejor forma de ayudar será con una campaña que haremos del SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales) e invito a toda la gente que pueda cooperar a través de su seguro, se lo compra a Bomberos y ahí puede indicar a que compañía quiere hacer el aporte”, cerró.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.