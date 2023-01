Extenista Pato Cornejo por deuda con Bienes Nacionales: "Me preocupa la gente que trabaja en el club"

El extenista Patricio Cornejo de 78 años, dueño y fundador del club deportivo que lleva su nombre, aclaró que no mantiene ninguna deuda con el ministerio de Bienes Nacionales.

No obstante, desde la institución dieron la orden que este 31 de enero el terreno debe ser entregado a causa de una deuda por parte de la administración que se arrastra del año 2020.

“Si el club cierra, se quedarán sin trabajo unas 100 personas, muchas de las cuales trabajan conmigo desde que abrí el club, en 1993. Además, se acabará todo el trabajo deportivo que se realiza con la comunidad. En este club se respira familia, se respira amistad, se respira salud, no podemos permitir que eso ocurra”, asegura el tenista, que ha dedicado su vida al deporte de la raqueta.

En una nueva edición del Expreso PM recibimos los estudios de La Radio al destacado deportista nacional para profundizar más de la situación que enfrenta el recinto que dirige.

Licitación del terreno en espera

“Llevo 30 años y parece que me voy a tener que ir pero no quiero por qué soy parte de ese club que lo llevo debajo de la piel. Yo iba a trotar en ese lugar y cuando vi ese terreno un amigo me dijo que tratara de conseguírmelo. Era un basural que había ahí”, sostuvo.

Y agregó: “Me preocupa la gente que trabaja ahí, son como 100 personas que se van a quedar sin pega. Duele mucho, somos una familia y son verdaderos profesionales que han ayudado a mantener arriba al club”.

“Bienes Nacionales quiere que devolvamos el terreno y nosotros queremos quedarnos ahí hasta que se licite el lugar o el club se vaya a otro destino. Si lo cierran se va a destruir solo. La pandemia nos tuvo más de un año afuera, la cuenta seguía corriendo y con qué dinero íbamos a pagar”.

“Hay que pelear hasta el último punto para darle un poco de animo a la gente porqué los trabajadores están preocupados. Es un grupo de 300 personas si sumamos las familias. Yo he capitaneado a los mejores jugadores del país, me las puedo arreglar y puedo seguir haciendo clases pero muchos de ellos no van a tener esa posibilidad”, complementó.

E insistió: “Todo cambió, no había plata Y yo no quiero hablar mal de Bienes Nacionales en absoluto, la gente que fue al club recibió ordenes de hacer su pega. Solo estamos pidiendo que nos dejen un rato ahí en el terreno hasta que liciten y ver la posibilidad de licitar también. Tengo que conseguir unos buenos partners para eso”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.