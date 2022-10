Bandita de Magallanes y "We are the Champions": "Cómo pensar que en 1 min. iba a quedar la escoba"

En una desafortunada instancia se lució la Bandita de Magallanes interpretando el himno de Queen “We Are The Champions ya que a pesar del triunfo 2-0 contra Los Rangers, de forma simultánea Cobreloa se imponía a último minuto contra el Club Deportivo Arturo Fernández Vial con un 3-2.

Con solo dos puntos de diferencia entre los equipos, de momento se espera que se confirme la fecha de definición para el tan esperado Ascenso.

Conversamos con Aurora Sánchez, la coordinadora y directora de orquesta de la Bandita de Deportes Magallanes. Revisa la entrevista completa en el Expreso PM.

Inesperada final

“Como todo partido sufrimos y todos estos últimamente han sido finales, no se nos dio pero no importa y estamos tranquilos. Quiero darle gracias a toda la hinchada que se comporto siempre con respeto”, sostuvo.

La Bandita de Magallanes fue conformada el año 1961 y durante 2012 fue reconocida como “Tesoro Humano Vivo”.

Además, destacó la tradición que representa Deportes Magallanes y el fuerte arraigo con los socios: “Todos los que juegan contra Magallanes para ellos es lo máximo. Tenemos que seguir con esta racha que tenemos y darle satisfacción a toda nuestra hinchada”.

Respecto a la Bandita señala que realizan ensayos constantes y entre el repertorio las favoritas “siempre son las cumbias y los pasos dobles”, en tanto sobre la adelantada performance de We Are The Champions menciono: “Salió de sorpresa por que lo habían ensayado”.

“No íbamos con intención de celebrar por que siempre esperamos hasta el último, quien iba a pensar que en un minuto iba a quedar la media escoba”, expresó.

Y agregó: “Nosotros de anécdotas tenemos cualquier cantidad. Son 26 años de no estar en primera división y esta semana cumplimos 125 años de tradición, es una alegría inmensa pero mientras tanto no cantamos victoria ni nada, estamos esperando tranquilamente”.