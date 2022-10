La bandita de Magallanes tocó We Are The Champions sobre el final del duelo ante Rangers, cuando Cobreloa caía ante el Vial, pero los loínos lo dieron vuelta y la celebración quedó postergada

La bandita de Magallanes dejó un momento que es tendencia sobre el final del duelo en que el cuadro ‘carabelero’ derrotó por 2-0 a Rangers, en San Bernardo, por la penúltima fecha de la Primera B 2022

Parecía que los ‘albicelestes’ gritaban campeón este domingo y volvían a la serie de honor, ya que vencían sin problemas a los talquinos y los loínos caían por 2-1 ante Fernández Vial, en Concepción, cerca del pitazo final.

Ante este escenario, la bandita de Magallanes se confió y empezó a tocar, con trompetas y todo, el clásico del grupo Queen ‘We Are The Champions’, el himno de los equipos que se consagran campeón.

Lo que no esperaba la afición de la ‘Academia’ era que Cobreloa haría dos goles en el epílogo al ‘Almirante’, a los 89 y 90+1 minutos, extendiendo la definición por el título y el ascenso directo a la última fecha.

A falta de una jornada en la Primera B, Magallanes está al frente con 69 puntos, con ventaja de dos sobre los de Calama. De esta forma, el ‘Manojito de Claveles’ sigue con la primera opción de gritar campeón.

@TNTSportsCL No transmitió el partido de cobreloa, @Pini_Vergara_14 dando el discurso de la vida declarando a Magallanes campeón, lo publicaron en rrss y la bandita tocando We are the champions 😂 Sólo decir GRACIAS!! #VamosCobreloa 🦊 https://t.co/MaPPsLD6sC — Gaby (@gaby_aor) October 23, 2022

LA BANDIDA ESTA TOCANDO WE ARE THE CHAMPIONS Y EMPATO COBRELOA

NO PUEDE SER — Diego Gonzalez (@dieg0valdivia) October 23, 2022

Chilean Championship League, la mufa, celebrando antes de tiempo, y con We Are The Champions de fondo , Pato Vergara , mufasa pic.twitter.com/rLhlVFHB6N — Hector G. (@HGomez_Chile) October 23, 2022