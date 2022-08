Soledad y su más reciente trabajo musical: Una nueva versión del clásico "Yo no te pido la luna"

La cantante y compositora argentina, Soledad Pastorutti, se encuentra en Chile y conversó con BioBioTV en una nueva edición de Expreso PM. Se trata de un regreso musical con la nueva versión del clásico “Yo no le pido la luna“, esta vez junto a la colaboración con el dueto pop co-nacional MYA. La artista trasandina cuenta con una trayectoria de más de 25 años de carrera, 18 álbumes y cerca de 2.500 presentaciones en vivo.

Revisa la entrevista a la cantante Soledad, quién nos cuenta de esta nueva visita al país y sus proyectos a futuro. “La idea de Yo no te pido la luna, surge en un programa de televisión donde un periodista de espectáculos quiso juntar artistas de diferentes estilos musicales en un estudio. En el caso nuestro, nos gustó esta canción y luego decidimos lanzarla como sencillo”.

Nueva colaboración musical

Soledad ha dedicado gran parte de su carrera al folclore, convirtiéndose en una exponente de este genero a nivel latinoamericano, sin embargo hoy la argentina decidió innovar con la bachata junto al dueto MYA. “Son de los mejores representantes que tenemos en Argentina, me siento identificada con ellos y nos conocemos hace muchos años”.

“Somos todos del interior del país y tuvimos que trasladarnos a la capital para cumplir nuestro sueño”, dijo.

La trasandina se muestra agradecida con la recepción de la audiencia, incluso la canción ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. “Nos fue súper bien y la gente muy cálida pero nada te asegura el éxito ni salir primero. Esto implica todo los días, trabajar y pensar en una estrategia con una nueva canción. Tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras”.

“La música tiene una libertad, yo te puedo cantar una bachata y en medio una balada de Luis Miguel. Tampoco dejo el folclore y si vas a un concierto mío te vas a encontrar con una samba, una chacarera y otras piezas”, subrayó.

La interpreta de “El Bahiano” y “Como será” dio una serie de conciertos por el sur del país que incluyó a Punta Arenas y Puerto Varas.

“Esos temas nunca van a estar fuera del repertorio, son canciones que forman parte de mi historia. Tengo la certeza de que la música de Chile y Argentina tiene la misma chance de cualquier estilo de ser universal”.

Soledad igual enfatizó en las nuevas tendencias musicales y plataformas de difusión, las cuales según su criterio están más dominadas por los jóvenes, sin embargo no descarta realizar una colaboración con algún cantante urbano. “No he hecho reguetón propiamente dicho pero si un artista me invita a participar no diría que no. Siempre dependerá de la letra y que dice el mensaje”.

“Hoy mandan los números y están mucho en las plataformas juveniles, son los que más repiten”, sentenció.

Volver a Viña

Para cerrar, la cantante manifestó sus intenciones de regresar a una nueva edición del Festival de Viña del Mar e incluso recordó una de sus participaciones el año 2002. “Fue la última vez que me presenté en ese escenario y me gustaría volver. Recuerdo mi primera canción en Viña, que manera de silbarme la gente por que antes había estado un humorista que le fue muy bien y el público quería que siguiera”.

“Cuando escribo canciones que tienen que ver con algo personal son las que más llegan a la gente. Nacen realmente desde tu corazón y algo pasa”, concluyó.