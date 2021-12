Soledad y Luis Jara unen sus voces en el clásico "Hay amores"

Luis Jara estrenó hoy su segundo single “Hay amores”, que forma parte de su nuevo disco “Toda una Vida”, en esta canción hace dúo con la cantante argentina Soledad Pastorutti.

Ambos cantantes visitaron el estudio de Bio Bio Tv para contarnos novedades de esta colaboración y su presentación en la Teletón.

Luis Jara: “Esta es la constitución de un disco, yo quería una colaboración importante, una voz excepcional. Soledad era la interprete apropiada para esta canción”.

Soledad: “Fue un honor, tiene un significado muy especial en su vida, en su carrera, es un festejo también. Cuando me llamó me sentí realmente feliz, contenta e inspirada, para mí es un placer”.

Luis Jara: “Es una canción está siempre ahí, de esas que uno dice por qué no la grabé yo, por qué no la escribí antes. Tú dices: la quiero para mí”.

Soledad: “Cuando uno se enamora verdaderamente, eso que alguna vez nos tocó el corazón no se va nunca más, siempre se va a rememorar. Me pasa con esta canción que también me lleva a mis amores adolescentes. Todos los amores son eternos, los que se sostienen y los que aparecen y se quedan guardados en el corazón”.

Luis Jara “Esto se generó como una gran casualidad, lanzamos una canción, Soledad tenía un espacio por estos días y se cruza con la Teletón. Afortunadamente esta invitación a Soledad se concretó. Para nosotros va a ser un lindo momento, la cantaremos en un marco solidario, de espectacularidad”.

Soledad: “Mañana se va a cumplir lo que imaginamos. Deseaba volver a Chile desde hace tiempo. Voy a presentar mi último disco Parte de mí”.