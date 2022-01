Alcaldesa de Caldera por prohibición de parlantes en playas: "Todavía no hemos sacado multas"

Una polémica ha causado la prohibición del uso de parlantes en las playas de Caldera, en la región de Atacama.

Se trata de una ordenanza municipal que data del año 2018 y que fue establecida con el objetivo de reducir la contaminación acústica de la zona. Para quienes no respeten la normativa, las multas podrían alcanzar los 272 mil pesos.

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, explicó de qué se trata esta prohibición en Expreso PM.

“Lo que hace la norma es entregarle libertades al administrador del territorio, en este caso yo como alcaldesa, de ir restringiendo cierto tipo de situaciones”.

“Los concesionarios de las playas deben pedir autorización al municipio para poner música en vivo”.

“Cuando uno está en la playa lo que uno necesita es un estado de tranquilidad y de confort, donde todos podamos convivir democráticamente”.

“Todavía no hemos sacado multas por parlante, porque la gente tiene que denunciar. Nosotros no andamos cazando a la gente para que no meta bulla”.

“Nosotros acudimos a la playa y entregamos educación, la recepción de la gente ha sido muy buena. También hay algo que tenemos que estar recordando los municipios: que las normas están hechas para mejorar la calidad de vida”.

Revisa la entrevista a Brunilda González, alcaldesa de Caldera.