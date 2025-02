"Amor a primera vista": tenimesista Tania Zeng visita La Radio y revela su vínculo con el país

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile La tenimesista chino-chilena Tania Zeng, reconocida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas en Chile, visitó La Radio para revelar su vínculo con el país. Representante olímpica en París, Zeng confesó que su participación en los Juegos es tema recurrente en casa, donde analizan videos de las competencias. Relató su llegada a Chile en 1989 a través de cartas del entrenador nacional de tenis de mesa, convirtiéndose en profesora en Arica y destacando la calidez de los chilenos que le hicieron sentir amor a primera vista por el país. Comentó sobre su pasión por el tenis de mesa, deporte popular en China, y anunció su participación en la Copa Panamericana en EE. UU. y el Campeonato Mundial en Doha, Qatar.

La deportista china-chilena, Tania Zeng, fue reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas en Chile.

En Expreso PM, conversamos con la deportista de 58 años, quien representó a Chile en los Juegos Olímpicos de París.

Zeng reveló que sobre su participación en los Juegos Olímpicos, lo “hablamos todos los días en mi casa”. Agrega que revisan los videos de los juegos con regularidad y los comentan.

“Eso para cualquier jugador es un sueño”, manifestó.

Asimismo, reveló que en París 2024 se encontró con compañeros que tenía cuando estaba en China.

La llegada de Tania a Chile

La deportista relató en La Radio que llegó a Arica en 1989 tras una serie de cartas que le envió el entrenador de tenis de mesa de la selección chilena de aquella época para que ella viniera al país.

Dijo que él era su amigo y, tras un año y medio de correspondencia, decidió venir a Chile a ser profesora de tenis.

“Ariqueña, mis hijos nacieron todos allá”, manifestó. Además, reveló que las alcachofas fue uno de los platos típicos que le sorprendió, pero le gustó mucho.

Su primer coque cultura relata que fue el cariño del chileno, puesto que en su cultura china están acostumbrados al saludo de mano, no a los abrazos y besos.

“Ese recibimiento fue una cercanía inmediata (…) Amor a primera vista (con Chile)”, manifestó.

La tenimesista también manifestó que este deporte lo practica desde pequeña, ya que es una actividad “muy popular” en China: “Es como el fútbol en Brasil”.

“Es un deporte donde no hay choque, no hay fuerza y no hay lesiones”, agregó.

En cuanto al tipo de técnica de juego, explicó que en los años ‘90 era típico jugar en “lapicero”, debido al tamaño de la pelota. Ahora, como es de 40, juega en “clásico”. “Con lapicero no se puede hacer revés”, agregó.

Próximas competencias de Tania

Tania explicó que en las próximas semanas viajará hasta Estados Unidos para participar en la Copa Panamericana, instancia en la que asisten “los mejores de América”.

También este año participará en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa que se celebrará en Doha, Qatar, entre el 17 al 25 de mayo.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.