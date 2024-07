Juan Guaidó asegura que el "Tren de Aragua está hoy reprimiendo al pueblo de Venezuela"

Frente al escenario político y social que se está desarrollando en Venezuela, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos uno de los líderes opositores a Maduro, Juan Guaidó, quien aseguró que "el pueblo de Venezuela se expresó de manera muy contundente, de manera muy democrática y pacífica, el pasado domingo".

La elecciones presidenciales en Venezuela causaron múltiples repercusiones que tuvieron impacto internacional. El no reconocimiento del triunfo de Nicolás Maduro por parte de diferentes gobiernos e instituciones, y protestas a lo largo de todo el país caribeño exigiendo que se transparente el resultado.

“Superamos miles de obstáculos, incluida la persecución judicial de María Corina Machado, que fue inhabilitada injusta e ilegalmente por la dictadura”, agregó.

Para conocer los resultados reales de la elección, el excandidato de la oposición venezolana insistió en que “pueden consultar las actas, que son básicamente las pruebas de la auditoría ciudadana de cada mesa, de cada centro, de cada Estado del país, con el resultado individual (…) Esto le da la victoria a Edmundo González”.

Cabe mencionar que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, lanzó una nueva plataforma web para revisar detalladamente los resultados de las elecciones presidenciales.

Asimismo, Guaidó argumentó que el motivo por el que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas “no es porque no las tengas, en porque no quieren, porque ocultan el resultado, porque mostrarlas sería demostrar que cometieron delito, que cometieron fraude, porque no les dio el margen para el fraude”.

De esta manera, en cuanto a la posible victoria de González, aseguró que “se acabó la polarización en Venezuela, se quedó atrás. Hoy queremos reunificar el país y pasa porque reconozcan el resultado, pasa porque dejen de asesinar nuevamente a nuestros jóvenes en las calles, que están defendiendo un derecho”.

“Están ganando tiempo”

Así, señaló que en el regimen de Maduro “están ganando tiempo o quieren ganar tiempo para distender la presión internacional, de calle, y nuevamente relativizar y, denuncio, hasta borrar actas. Es decir, ya forjaron un resultado, ya dijeron un número aleatorio que daba un supuesto fraude a Maduro”.

“No es un problema legal, ya que es una dictadura en Venezuela, pero ya se venció el plazo legal para publicar los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que son 48 horas posterior al evento”, agregó.

También, Juan Guaidó respondió que “no hay actas de la dictadura y actas de la oposición, las actas que existen y están a la vista de todos (en la página antes mencionada)”.

“Desde el domingo a las seis de la tarde el regimen que controla la infraestructura del Estado y, por supuesto, el árbitro electoral, tienen las actas (…) La respuesta de por qué no las publican es porque es la prueba de su fraude”, siguió.

“Tren de Aragua está reprimiendo al pueblo”

En ese sentido, se preguntó “¿dónde están las celebraciones de la victoria de Nicolás Maduro? Lo que se ve son protestas exigiendo que se respete el resultado”.

“Sería muy grave para la democracia, no sólo para los venezolanos, porque le diría al resto de los países del mundo que está bien cometer fraude, que está bien promover el crimen organizado”, argumentó.

Pero no sólo eso, ya que el opositor en Venezuela sostuvo que “el Tren de Aragua es lo que está hoy reprimiendo al pueblo de Venezuela. Son paramilitares armados, urbanos, financiados y armados por la dictadura de Maduro”.

Por otra parte, comentó que “tanto las fuerzas armadas como quienes sostienen hoy a Maduro, son claves para lograr una transición pacífica y democrática, por la que hemos trabajado”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.