Auditor denuncia que fue multado en dos elecciones a pesar de justificar inasistencia

"Tengo que pagarla en cinco días o si no me dan orden de arresto", comentó Iván Coloma en el Expreso Bio Bio.

Este lunes, en una nueva edición del Expreso Bio Bio, conversamos con Iván Coloma, un auditor que denunció que en dos ocasiones fue penalizado por no acudir a sufragar.

Lo llamativo de esta situación, es que según el testimonio del hombre, en las dos elecciones en las que tuvo este problema, justificó debidamente su inasistencia.

Coloma comentó que “en los últimos dos procesos electorales yo estaba trabajando en Antofagasta, hace tiempo que estoy viviendo allá. Me fui a justificar a la 3° Comisaría y levanté los antecedentes“. Asimismo, dio a conocer que su domicilio electoral está en Coquimbo.

Pese a que el entrevistado hizo el trámite correspondiente al encontrarse a más de 200 kilómetros de su local, este mes le llegó una notificación indicando que tenía una multa de 3 UTM ($200 mil pesos aproximadamente) asociada a la infracción.

“Tengo que pagarla en cinco días o si no me dan orden de arresto“, indicó Iván a La Radio, quien además explicó que “he estado llamando toda la mañana, pero no me responden el teléfono”.

Dicho esto, pareciera ser que no hubo un cruce de información, por lo cual el Juzgado de Policía Local emitió la sanción sin existir una corroboración con respecto a la situación.

Cabe mencionar que el auditor nos hizo llegar los documentos en donde se comprueba que efectivamente hizo la constancia para excusarse en ambos procesos.