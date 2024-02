"Fue defensor de Jaime Orpis": alcaldesa Ripamonti responde a Zumelzu por querella en su contra

Continúa la polémica entre la alcaldesa Macarena Ripamonti y el abogado Mario Zumelzu tras que este presentara una querella en contra de la edil por su presunta responsabilidad en la propagación de los incendios que afectaron a Viña del Mar.

El abogado Mario Zumelzu se querelló contra la alcaldesa Macarena Ripamonti por cuatro cuasidelitos de homicidio, en medio de los incendios a afectaron a la comuna de Viña del Mar.

Frente a esta situación, la edil conversó con el Expreso Bío Bío y aseguró que “hay personas desgraciadas que quemaron tres comunas, desencadenando la emergencia más grande que ha tenido el planeta en los últimos quince años, con víctimas fatales. Eso tiene que investigarse”.

“Las personas saben que esto no fue espontaneo, que no fue por obra de la naturaleza, que no fue algo natural”, agregó.

En cuanto a la querella judicial en su contra, la alcaldesa Ripamonti comentó que “la respuesta ante la emergencia se trabaja a través del Sinapred, que es un sistema en el que participan muchos organismos (…) Conforme a la envergadura, cada uno tiene una tarea de asignar”.

“Los municipios tienen dos grandes obligaciones. Una, generar una Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres, que fuimos uno de los primeros en tenerla (…) En segundo lugar, generar planes, tenían tiempo y cumplimos”, continuó explicando.

Asimismo, argumentó que “es curioso, al menos, que personas que tienen una formación jurídica, antes de solicitar los antecedentes y que les conste que las cosas no existen, deduzcan querellas y además se genere una imputación por víctimas fatales”.

Además, sobre Zumelzu se preguntó “¿quién es esta persona? Es una persona que se ha dedicado a tramas políticas, muchas de esas defensas o juicios inoficiosos que son de corte político”.

“Él fue defensor de uno de los únicos que ha sido condenado y que ha sido preso, encarcelado, como es Jaime Orpis, por cohecho y fraude. De esa clase de persona estamos hablando”, siguió.

