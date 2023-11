Exdirector Sernac por llamadas Spam: "Deben dar opción para no seguir llamando, lo que no pasa"

Una práctica común de las empresas telefónicas es llamar a los usuarios ofreciendo sus servicios. Muchas veces llamando más de una vez, lo que se conoce como llamadas “Spam”.

Para hablar sobre los derechos de los consumidores, nos acompaña en el Expreso Bío Bío el exdirector del Sernac, Lucas del Villar.

Lucas explica que esta es una práctica abundante en el negocio: “Se pelean a los clientes, y los consumidores sufrimos de estas promociones”.

En esa línea, aclara que la ley regula esta práctica: “si te llaman, el ejecutivo debe decir si quiere que a uno no lo sigan llamando, como no ocurre en la práctica, el Sernac habilitó la plataforma ‘No molestar’. Donde cualquiera puede decir que no lo llamen más ninguna compañia”.

Sobre la efectividad de la plataforma, señala que “en la gran mayoría de los casos, se remueven e incluso se han aplicado sanciones contra estas compañías. El Sernac hace poco realizó una mesa de trabajo con las que tenían más denuncias que son principalmente comunicaciones y financieros”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.