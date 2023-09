Krauss y posibilidad que proyecto constitucional no obtenga 3/5 al final del Consejo: "No se aprueba"

Durante los últimos días han surgido diversas informaciones sobre la posibilidad que el proyecto constitucional no obtenga los 3/5 necesarios al final del Consejo Constitucional. Para resolver las dudas, en Expreso Bío Bío nos comunicamos con Alejandra Krauss, miembro de la Comisión Experta, quien aseguró que “al no estar los votos, no se aprueba el texto”.

Además, la exministra se refirió a la lejanía que ha tenido el proceso con la ciudadanía. “Teníamos mucha esperanza, muchas energías de que efectivamente lográramos tener un buen texto. Un texto que recogiera la visiones de todas y todos, y eso está costando que ocurra”, comentó.

Asimismo, reveló que “despojada de mi condición de abogada, de haber ejercido funciones públicas, me produce una profunda tristeza. Creo que las 24 personas que fuimos designadas para elaborar el anteproyecto en la Comisión Experta… de buena fe, queremos cerrar un proceso constitucional”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.