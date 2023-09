Para "salvar" el proceso: apuntan a que Comisión de Expertos modifique propuesta de Constitución

Falta un poco menos de tres meses para que se realice el plebiscito de salida sobre la nueva propuesta de Constitución. Pese a ello, este proceso ha presentado diversas criticas, sobre todo por los artículos aprobados en el Consejo Constitucional, cuya mayoría es perteneciente al Partido Republicano y Chile Vamos. Ante esta situación, algunos sectores políticos estarían llevando a cabo reuniones y conversaciones para modificar la propuesta y “salvar” el proceso.

Además de las diferentes encuestas que dan por ganadora a la opción “en contra”, Evelyn Matthei, y otras personalidades, tanto de derecha como de izquierda, han cuestionado el texto. En particular, la alcaldesa de Providencia señaló que “este no es un tema que en realidad a la gente le importe mucho. La ciudadanía está exigiendo que nos preocupemos de los temas de ellos. El tema constitucional hay que cerrarlo y ahora. No pueden haber nuevas alternativas”.

Por esto, Chile Vamos habría realizado reuniones con el Partido Socialista, Amarillos por Chile y Demócratas. Estarían dispuestos a mejorar el derecho a la huelga, buscar una fórmula para una paridad de salida, consensuar un número de parlamentarios, entre otros temas. Pero, de todas formas, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que “esto no se trata de una lista de temas ni supermercado que sean corregidos”.

Pese a todo, aún existe la posibilidad de que el texto que está redactando el Consejo Constitucional sea corregido por la Comisión de Expertos. En tanto, el pleno del Consejo terminará de votar este miércoles el capítulo de Gobierno y Administración del Estado, como también los que tienen relación con la Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Revisa todos los detalles en la nota completa.