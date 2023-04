Árboles y plagas de insectos: "Meterlas en una bolsa y dejarlas que mueran es mejor que usar químicos"

Siguen aumentando las denuncias a través de redes sociales realizadas por distintos vecinos de comunas de la Región Metropolitana que se han visto afectados por esta plaga de chinche de arce.

Un insecto que no sólo se está tomando los árboles, si no que también amenaza con llegar a las casas.

Revisa la entrevista a Gloria Molina, Dra. en Ciencias Forestales y especialista en plagas y enfermedades.

“Los árboles están enfermos, decaídos, contagiados con plagas y eso atrae a los insectos para que se los coman”, asegura.

“Pueden fumigar pero no vale la pena en la calle, es peligroso para los vecinos” y agrega que no pican los insectos por lo que no serían un peligro para los vecinos.