Análisis Político y AC contra Giorgio Jackson: "Son 70 votos de la oposición que estarían alineados"

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

Una semana compleja para el Gobierno por los indultos y la acusación constitucional.

Polémica de indultos

“Lo de los indultos se ha traspasado en la estrategia del Gobierno y la oposición, por una parte el Gobierno espera un pronunciamiento de la Contraloría General de la República que tiene que ver con la ilegalidad de los indultos y en el caso del Tribunal Constitucional donde la oposición amenazó que va a llevar a cabo un acción tiene que ver con la constitucionalidad de los indultos”.

Acusación Constitucional contra el ministro Giorgio Jackson

“Por ahora no son buenos números para La Moneda, son 70 votos de la oposición, que podrían estar alineados detrás de esa acusación, se podría estar a 4-5 votos de sortear la Cámara de Diputados. Algunos diputados que no tienen buena experiencia de trabajo con él, podrían no ir a la sala”.

“Ronda la idea de un ajuste de gabinete, probablemente se lleve a cabo en el mes de marzo porque el escenario político es complejo para el Gobierno. Tiene que llevar a cabo dos reformas. Hay un grupo importante de ministros y ministras no están cumpliendo con las expectativas” y recalcó en que 6 de los 24 son más reconocibles para la ciudadanía.

“En un próximo cambio de gabinete probablemente sea uno de los candidatos a abandonar La Moneda. Tiene un proyecto personal, de lo contrario siempre va a ser un foco de conflicto”.

“Debe hacer un cambio en el equipo de colaboradores, algunos dicen introducir canas, la experiencia es necesaria”.

La discusión que vamos a tener durante estas 3 semanas va a tener que ver con el proceso constitucional. “Esto va a generar fracturas en medio del oficialismo, el cambio de gabinete podría ser una solución a estas disputas por los cargos”.



Aprobación de los ministros en encuestas

“Lo que sabemos con certeza es que se requiere un perfil tecnopolítico, hasta ahora de los 24, pocos a lo menos 6-10 cumplen con ese criterio. Esos elementos deberían estar presentes”.