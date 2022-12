Paro Nacional de Fiscales por reajuste: "Se está paralizando toda la justicia criminal del país"

La Asociación Nacional de Fiscales comenzó este lunes un paro total de actividades en el Ministerio Público, acusando ‘discriminación’ en la fórmula que propuse el Gobierno para el reajuste de sueldo del sector público 2023.

Ya concretaron movilizaciones la semana pasada, que obligaron a reprogramar cerca de un 85% de las audiencias, y esta vez, solo se harán las diligencias más urgentes y ‘éticamente necesarias’ con nuevos re-agendamientos.

“Basta con ver la propuesta que hace el Gobierno, considera a determinados funcionarios dentro del reajuste que es el 12%, que ni siquiera es de la inflación completa. Ya hay una reducción, pero además establece una diferenciación respecto a los profesionales del sector público a quienes establece un reajuste que es limitado y que va decreciendo en la medida que el profesional tenga una mayor remuneración. No solo porque han invertido en su educación, tienen mayores responsables y exigencias”, asegura Marcelo Leiva, Director de la Asociación Nacional de Fiscales..

El reclamo ya es conocido: El Colegio Médico y los gremios del sector Judicial, son parte de los funcionarios que ganan sobre los 2,2 millones de pesos y, por tanto, recibirán un reajuste fijo de 264 mil pesos, en vez del reajuste del 12% por inflación que recibirá el resto.

Revisa la entrevista a Marcelo Leiva, Director de la Asociación Nacional de Fiscales.

El Paro nacional

“Estamos representando a los gremios y profesionales del Estado. Debiera partirse como base con el mismo incremento del IPC, del 13,5%. Ya el Gobierno estableció una reducción, pero creemos que todos deben tener el mismo tipo de reajuste”.

Y agrega que “El Gobierno no ha tenido ningún tipo de reacción. No ha habido contacto con los gremios de profesionales, nos parece bastante insólito que el Gobierno esté tensionando una situación que debiera tener resuelta. No queremos tener mayores remuneraciones, queremos que se mantenga lo del año pasado. Con la inflación es preocupante. Todos los gremios de profesionales del Estado están reclamando”.

Defensores Públicos se suman al paro de Fiscales

Marcelo Leiva, director de la Asociación Nacional de Fiscales, emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y aseguró que hay una “incoherencia” entre la prioridad en materia de seguridad y el reajuste.

Este lunes, en tanto, el presidente de este gremio, Francisco Bravo, reiteró sus críticas al “desprecio” del Gobierno, adelantando que los defensores públicos también se sumarán a la movilización.

Justicia paralizada

“Hemos pedido reagendamiento de audiencias, salvo las más importantes, aquellas en las cuales existen personas privadas de libertad, medidas cautelares por violencia intrafamiliar y las que existen menores involucrados. Estas éticamente no las vamos a paralizar. Se está paralizando toda la justicia criminal del país, es inédito, nunca antes un Gobierno había sido tan inflexible para otorgar lo mínimo”.

Lo privado versus lo estatal

“Respecto de la comparación con el ámbito privado, es interesante. El Estado ha invertido bastante en capacitación de Fiscales, para tener el nivel, se requiéreme bastantes años. Lo que hace el Gobierno con esta decisión de excluir a los fiscales, es lo mismo que hace con los médicos. Nos obliga a irnos al ámbito privado. Eso implica que el Estado pierde a profesionales altamente capacitados para efectos de la función pública. No hay incentivos para incorporarse al Estado”.