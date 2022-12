Alertas preventivas por altas temperaturas en la R.M: "Un shock de calor puede costar la vida"

Un esquema de alertas para episodios de calor extremo presentó la Gobierno Regional Metropolitano este miércoles, el que incluso incluye evaluar la suspensión de eventos masivos.

Autoridades de la región Metropolitana anunciaron el protocolo “Calor Extremo y Altas Temperaturas”. Este busca evitar muertes y proteger la salud de las personas durante el verano, a través de alertas preventivas.

El mencionado protocolo busca visibilizar el riesgo de la situación meteorológica actual y, de esta forma, evitar fallecimientos a través de tres tipos de alertas preventivas: Verde, Amarilla y Roja.

Según cifras del Informe Anual de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadísticas, las olas de calor en Chile aumentaron de 9 a 62 en las últimas diez temporadas.

Revisa la entrevista a Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana.

“En marzo nos sumamos a una red social de ciudades en contra del calor extremo. El aumento de estas olas de calor lo que ha generado en el mundo es la conciencia de que no estamos preparados. Frente al tema del calor extremo que está causando más muertes en el mundo que todos los otros efectos del cambio climático sumados, no tenía mecanismo de medición. Hemos trabajado durante 6 meses tanto a nivel internacional como con todos los sectores involucrados en Chile. Lanzamos ayer la primera manera que existe en América Latina de medir las olas de calor y establecer medidas intersectoriales. No podemos bajar el calor pero podemos adaptarnos y proteger la vida de la persona. El protocolo está orientado a todos pero el foco son las personas en riesgo: menores de edad, adultos mayores, embarazadas, personas con prexistencias cardiovasculares y las personas que trabajan al aire libre”.

“Un shock de calor puede costarle la vida a una persona”, insiste el Gobernador.

¿Cómo se mide esto?

“Se hace un cálculo estadístico. Por ejemplo en diciembre cuánta gente ha muerto y cuánta ha muerto en periodos de calor”.

Y agrega que “La ley nos faculta a tomar medidas más drásticas como suspender eventos en caso de código rojo si ocurre entre las 11 y 6 de la tarde. Tenemos que tener medidas más restrictivas. Se pueden suspender las clases de educación física en los colegios”.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explicó que durante estos días se han registrado máximos históricos en cuanto a las altas temperaturas en la región, las cuales seguirán incrementando.

“Episodios de más de 34°, 35° hemos tenido 9 al año, ahora más de 60. En algunos años más podemos tener 120, esto hay que internalizarlo, el cambio climático llegó para quedarse”.