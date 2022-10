Analista electoral: "No existe ningún país que haya pasado del voto voluntario al obligatorio"

La Democracia Cristiana (DC) le pidió al Gobierno darle la urgencia de discusión inmediata al proyecto de voto obligatorio, ya aprobado en la Cámara pero a la espera de su discusión en el Senado.

Al mismo tiempo en la Falange pusieron la idea como un requisito clave para la continuidad del proceso constituyente, todavía en etapa de acuerdo entre las fuerzas con representación política en el Congreso.

Lo anterior a modo de “asegurar la participación ciudadana en el proceso constitucional y el calendario electoral que viene”.

“Es una discusión súper larga no solo en Chile si no que en el mundo. No hay una relación entre la salud de la democracia y si el voto es voluntario u obligatorio. En general los países desarrollados y las democracias consolidadas tienen voto voluntario, distinto al que conocimos antes del plebiscito”, asegura Axel Callis.

En conversación con Radio Bío Bío, parlamentarios de distintos sectores sinceraron su postura a favor de reinstaurar el voto obligatorio en Chile.

Al mismo tiempo, al igual que la postura de la DC, aseguraron que una nueva elección a modo de integrar el órgano que escriba otra propuesta constitucional debe ser con voto obligatorio.

La ministra vocera Camila Vallejo apoyó la idea de reinstaurar el voto obligatorio en Chile, esto a horas de un emplazamiento de la Democracia Cristiana para apurar el trámite de la idea en el Senado con una urgencia de discusión inmediata.

“Como Gobierno lo hemos dicho y creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse. No tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa”, dijo la portavoz este lunes.

Revisamos este escenario con Axel Callis, sociólogo, analista electoral y director de Tuinfluyes.com.

“Chile es un país de modas. Así como de puso de moda el voto voluntario hace 12 años atrás, que ponía el incentivo en que los partidos iban a mejorar su oferta mejorando la crisis de representación. En esa época ya se hablaba de la falta de participación de los jóvenes, sólo iban a votar los mayores de 50, 60 años”.

Y agrega “No hay nadie que hable en contra del voto obligatorio, no resuelve los problemas de representación. No existe ningún país que haya pasado del voluntario y el obligatorio. Es pasar de algo más civilizatorio a algo menos civilizatorio”.

Además explicó la diferencia entre el voto voluntario de nuestro país y el que se realiza en países desarrollados.

“Argentina, Perú, Brasil y otros países tienen voto obligatorio y sus democracias no son mejores que la chilena. Acá en Chile nunca hubo voto voluntario, acá lo que se hizo fue un cambio de régimen, el voto voluntario se le saca lo traumático y se incentiva la participación, hay menos locales, las juntas de vecinos organizan los locales, hay un acercamiento de parte del Estado al voto. En el caso de Chile no cambió nada”.