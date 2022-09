Análisis Político: "Hay que erradicar esta mentalidad de partir de cero, hay aprendizaje acumulado"

Tras el triunfo de la opción Rechazo, el escenario político podría cambiar y avanzar hacia un nuevo proceso constitucional. Esto, a pesar de que el artículo 142 de la actual carta fundamental establezca que quedará en vigencia la Constitución de 1980. En este sentido, el Congreso Nacional tendrá un rol protagónico.

Para analizar los resultados del histórico plebiscito de ayer, revisa la entrevista a Claudio Alvarado, Director Ejecutivo de IES Chile y profesor de Derecho Constitucional.

Rechazo 61,86% – Apruebo 38,14%

El Servicio Electoral (Servel) ha estimado que la participación en el plebiscito constitucional de este domingo superó los 13 millones de electores. Una participación histórica que concluyó con un triunfo arrollador por parte de la opción que rechazaba la propuesta de Carta Fundamental de la Convención Constitucional.

“El margen, la diferencia fue bastante inesperada, da la impresión de que el triunfo del Rechazo no, si consideramos que fueron varios meses en que estuvo arriba de las encuestas, pero ni el más optimista de los partidarios del Rechazo se lo esperaba. Es una resultado tan contundente que obliga a la reflexión, a las fuerzas que estuvieron por el Apruebo partiendo por La Moneda. Y también invita al mundo de la centro derecha y centro izquierda que estuvo por el Rechazo a una lectura razonable. Uno de los problemas que ha tenido el país son las llamadas “borracheras electorales””.

En cuanto a la pregunta sobre si se aprobaba la propuesta desarrollada por la Convención, Claudio Alvarado, asegura:

“Hay que volver a traer a colación la papeleta. Fue rechazado el texto que elaboró la Convención Constitucional. Fue una quimera tratar de separar el texto de quién la creó. Hubo un problema con los redactores y con el texto mismo. El problema no es la idea de reconocer los pueblos originarios, el problema fue la idea de plurinacionalidad; el problema no es la idea de centralizar, son las autonomías regionales que se propusieron; el problema no es robustecer los derechos sociales, hay un anhelo de la ciudadanía por un cambio en esa línea, pero el problema es el tipo especifico de proyecto de cambio que articuló la CC”.

Desafíos de Gobierno

Tras conocerse el resultado del plebiscito de salida donde ganó la opción del Rechazo. El presidente Gabriel Boric convocó a los presidentes de partidos políticos a “dar continuidad al proceso constituyente”, mediante una reunión que se efectuaría durante esta jornada en La Moneda.

“El Gobierno tiene una tremenda responsabilidad y desafío en los meses que quedan. El proyecto político cultural que encarna su mundo ha sido derrotado de modo categórico, el gran desafío es cómo logra acusar recibo de lo que sucedió ayer de modo tal que pueda gobernar de manera razonable. Requiere un discurso a la altura de la circunstancia y que no basta con sólo hablar, hay que articular un cambio de gabinete que transmita a la ciudadania la capacidad de crear acuerdos transversales. El Gobierno ha tenido problemas en ámbitos importantes”.

¿Qué viene ahora?

En julio, el Presidente de la República anunció que su gobierno impulsará una nueva votación para elegir directamente a los miembros de una segunda Convención Constitucional, sin considerar necesariamente un plebiscito entre Apruebo y Rechazo previo. Según el mandatario, “el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución”.

Para que la eventual propuesta del Ejecutivo se lleve a cabo, primero debe pasar por la discusión del Congreso. Es decir, temas como la inclusión de la paridad de género, los escaños reservados para los pueblos indígenas y las listas nacionales independientes, deberán ser discutidos por ambas Cámaras.

“La decisión de cómo continuar le compete a los legisladores y al Presidente de la República. Yo creo que va a ser una nueva CC por motivos prácticos. Las fuerzas políticas están pensando en una nueva integrada de manera diferente”.

Además agregó, “Hay que erradicar esta mentalidad de partir de cero. Hay mucho aprendizaje acumulado. La mentalidad tiene que ser de cierre, de concluir el proceso”.