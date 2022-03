Prof. Derecho Económico: "La ciudadanía debe advertir que no es compra del envase, es el contenido"

El INE entregó nueva información sobre el IPC que alcanzó un 0,3% respecto a febrero.

Cifra que según los expertos es la mitad de lo que esperaban. A muchos auditores de La Radio les llamó la atención debido a que los precios del total de una boleta de compras ha aumentado, incluso se ha notado que conservan el envase pero disminuyen el contenido.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con el Profesor de Derecho Económico UC, Felipe Bravo.

Aumento de precio y consumo de productos

“El aumento de precio hace necesario que para que las personas puedan continuar consumiendo estos productos, los proveedores empiezan a adoptar estrategias que permiten que puedan mantener su poder de compra en teoría pero reduciendo la cantidad de productos. El problema ocurre cuando los empaques son muy grandes pero el contenido se reduce o cuando estamos muy acostumbrados a comprar en una unidad de medida”.

“La ciudadanía debe advertir que lo que estamos haciendo no es la compra de un envase, si no que del contenido del envase, por tanto cuando compramos un producto debemos comparar lo que contiene para ver si el precio es el correcto o no”.

Normativa sobre precios y productos

“Hay una normativa vigente que los supermercados deben cumplir para la comparación de precios respecto a unidad de metraje o de peso. Si uno tiene la duda de lo que conviene, uno debiera comparar cual es la cantidad por mililitro de cada uno de esos productos. Debería aparecer en la etiqueta. Eso que es positivo tiene 2 problemas: la letra es muy pequeña y los supermercados son poco diligentes con este etiquetado. No hay fiscalización en esta materia. El Sernac debe iniciar esos procesos, si la ciudadanía no conoce las formas, no exigen su cumplimiento. La información debe estar bajo del precio”.

“Si es lo que se ofrece es menor a lo que recibe, la persona tiene derecho a pedir la devolución del producto para que sea restituido la diferencia de peso o pedir la devolución del dinero y dejar sin efecto la compra. Lo difícil es la detección por parte del consumidor, no tenemos la costumbre de la desconfianza del peso”.