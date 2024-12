"Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos" El nuevo libro de Patricio Jara

No todos los héroes están escritos en la historia; hay algunos que hicieron grandes labores, hazañas e hitos en su tiempo y quedaron olvidados. Esto es algo que el periodista y escritor Patricio Jara sabe muy bien. Es por eso que decidió relatar la historia de Luis Pardo, un marino chileno que efectuó el difícil rescate de los náufragos del Endurance, comandado por Shackleton, en la Antártica.

Tras dos frustrados intentos de rescate protagonizados por Noruega y Uruguay, Shackleton pide ayuda al gobierno chileno, que pone a su disposición la embarcación Yelcho, al mando del segundo piloto de la Armada de Chile, Luis Pardo. El piloto Pardo. Quien logró conquistar esta hazaña casi imposible.

Patricio habló sobre cómo fue recabando la información para lograr escribir esterelato, logrando incluso llegar a cartas que el piloto Pardo escribió, demostrando el miedo, pero a la vez la valentía que tenía, pues no iba a volver solo. “La tarea es grande, pero nada me amedrenta; soy chileno. Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros: salvar a los exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz si pudiese lograr lo que otros no. Si fallo y muero, usted tendrá que cuidar de mi Laura y a mis hijos, quienes quedarán sin sostén alguno, a no ser por el suyo. Si tengo éxito, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. Cuando usted lea esta carta, su hijo estará muerto o habrá llegado a Punta Arenas con los náufragos.

No retornaré solo.” ¿Por qué Patricio Jara quiso escribir sobre el Piloto Pardo?

En conversación con Bio Bio TV, el escritor comentó que fue durante la época en que trabajaba en una revista que tuvo que escribir sobre esta importante hazaña, pero, lamentablemente, nunca vio la luz. Desde ahí, siempre se quedó con el Piloto Pardo en su memoria, hasta que decidió embarcarse en su historia. “Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos” se puede encontrar en todas las librerías físicas y digitales del país.

