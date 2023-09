Karla Grunewaldt sorprende con emotivo video en "Abrazarte otra vez": una mezcla de música y cine

Durante el último tiempo, nuestro país se ha convertido en un trampolín de grandes talentos. Cada vez son más los artistas que aparecen y sorprenden con su música. Es el caso de Karla Grunewaldt, quien siempre innova con sus videoclips. Esta ocasión no fue la excepción y mezclando la música con el cine de ficción estrenó su canción “Abrazarte otra vez”. Por este hito, participó en la nueva entrevista de Espectáculos por Bío Bío TV.

La cantante de pop siempre ha destacado por su bella voz e interpretación. Sin embargo, en su último hit fue la pieza audiovisual que lo acompañó la que se robó todas las opiniones. Su seguidores intentaban descubrir el trasfondo de la obra en los comentarios. Ante esa situación, la cantante comentó que “ha sido lindo que esta catarsis que hace la gente viendo el videoclip ha sido positiva, me tiene el corazón super llenito”-

Por su parte, el director del video, Iñaki Velásquez, reveló que “nosotros tuvimos intentos de hacer un video, pero llegó la pandemia, pasaron muchas cosas que no nos permitieron hacer una producción de esta envergadura, porque no es fácil. Podríamos haberlo hecho, pero con los recursos y el esfuerzo que requería para que se viera como se ve, no era llegar y hacerlo. Nos tomamos el tiempo”.

Además, Karla Grunewaldt e Iñaki Velásquez comunicaron que se encuentran colaborando en un nuevo proyecto en conjunto. Se trata de una serie audiovisual llamada “Reino de Sal”. Asimismo, la artista señaló que se encuentra creando y generando más música para su disco.

Revisa todos los detalles en la entrevista de la periodista Camila Arcos.