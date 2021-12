¡Alerta de El Chisme! Carlos Baute y Chenoa sorprendieron con una nueva colaboración

Carlos Baute y Chenoa presentaron su colaboración “El Chisme”.

La canción va acompañada de un videoclip rodado en Madrid y en el que los artistas demuestran su profunda complicidad, formada también por años de amistad y de encuentros musicales que hoy se consolidan con esta canción.

Un tema que habla del amor, el chisme y que probablemente podrá ser una de las nuevas favoritas para duetos en Karaoke.

Para hablarnos sobre esta nueva canción, Carlos Baute y Chenoa en Bio Bio TV.

“El Chisme” de Carlos Baute y Chenoa

Carlos Baute: “Ella fue la que decidió, yo simplemente le dije”.

Chenoa: “Carlos propone y es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando y encontrándonos. Siempre estábamos con cuál es la canción. Él apareció con el chisme, me la mandó por WhatsApp, la verdad es que fue muy fluido, muy natural. Esta sí me gusta y el chisme quedó”.

Chenoa: “El chisme es una canción muy fácil de calcar, de bailar, yo creo que tiene muchas salidas para que a la gente le cuadre”.

¿Algún chisme que les hace reír en la actualidad?

Chenoa: “Hubo una época en que todo el rato me embarazaban. Era una cosa, parezco una leona de embarazos que tengo, siempre les decía que cuando lo esté lo diré. De tanto decírmelo ya ni hijos tengo. Siempre hay una presión machista en torno a la mujer, eso lo tenemos claro, ahora más que antes. Salí de una época donde aún no existía el me too ni nada, me defendí como pude, pero al final lo tuve que hacer porque era la manera en la que yo me hacía respetar”.

Carlos Baute: “Te voy a chismear algo que me ha pasado a mi y que seguramente a muchos les ha pasado, hablando de embarazos y esas cosas. Una vez vi una chica que tenía mucha alegría en el cuerpo y yo “qué alegría”. Hoy paso por maleducado, he quedado traumatizado. Ya no digo nada”.

Carlos Baute sobre su país Venezuela

“Soñando con la libertad de Venezuela y que yo pueda regresar de concierto por ahí. No viajo desde 2011 porque lo pasé muy mal. Es de los sitios donde más anhelo cantar, al final es tu tierra, donde está tu gente, donde crecí como artista”.

Música en pandemia

Carlos Baute: “Yo estuve componiendo bastante, pero a mi me gusta estar en una carretera, en un avión, estar con la gente. La sociedad, necesitamos tocarnos, estar entablando conversaciones, compartir. Eso me hizo falta. Lo positivo fue que compartí muchísimo y que estuvimos en familia, ahora me cuesta salir”.