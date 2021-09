Isabel Parra: "No conozco otro país que sea más discriminatorio con sus artistas que este"

De la mano de un teatro que ha sido parte fundamental de su historia, la cantautora nacional y referente de la Nueva canción chilena, Isabel Parra regresa a los escenarios con el espectáculo “Un puente en el aire” este viernes 24 de Septiembre.

“Un puente en el aire es una canción que está en el último disco que hicimos, es un puente de afecto, un sentido, una comunicación con las personas. Es un momento de mucha emoción volver al teatro”, asegura Isabel.

Teatro Nescafé de las Artes continúa con su cartelera de shows en vivo con aforos reducidos. En esta ocasión, Isabel presentará un recital acústico con músicos y artistas invitados para poder presentar su álbum “Saludos a Todos” del año 2018.

Canciones de su autoría y de su madre, Violeta Parra, serán parte de un repertorio en el que se se sumará su hija, Tita Parra y se presentarán las nuevas sonoridades latinoamericanas.

En entrevistas Bio Bio Tv conversamos de música, historia y nuestro Chile actual junto a la talentosa artista nacional.

“Hice una canción de las pérdidas, de la gente que se fue sin despedirse de su familia, de los que quedaron. Eso es lo más dramático que a uno le puede ocurrir. No tener ese duelo”.

“Hice una canción del estallido social que nos tocó el alma a muchos chilenos y que nos hizo reaccionar frente a este país quieto, pasivo y sufriente”.

Además se refirió al incendio que afectó al Museo Violeta Parra del cual es fundadora.

“No quiero reconstruir nada en ese lugar que está sellado por la muerte, murió gente, se reprimió gente, al lado del museo hirieron a Gustavo Gatica en los ojos. Son recuerdos espantosos que ningún chileno merece tener en su vida y corazón. Haremos otra historia con la Violeta Parra, algo nuevo y diferente”.

“Estoy muy entusiasmada como todo el mundo con tener una Nueva Constitución que sea de ahora, que sea nuestra que no la haga un militar ni un dictador, me parece lo máximo. Me gusta la diversidad de los constituyentes, es como un pequeño Chile”.

“La familia Parra es muy valorada y querida por la gente, tengo la impresión de que con respecto a la pandemia, el arte y a la familia, el Ministerio de las Culturas se ha preocupado nada de nosotros”.

“El Ministerio de las Culturas nunca hizo una declaración lamentando el incendio del Museo Violeta Parra. No hay muchas Violetas Parras circulando en el mundo, ella es una sola, es como decir hay otras Frida Kahlo”.