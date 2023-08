Artrosis y crecimiento acelerado en la población: "Hay medicamentos que no tienen riesgos asociados"

La artrosis crece en forma acelerada en la población y según un estudio liderado por científicos estadounidenses, afectará a mil millones de personas para el año 2050 e incluso agregó que el 15% de los mayores de 30 años padecen esta dolencia en el mundo.

Para hablar sobre este tema, nos contactamos con la Dra. Marcela Godoy, reumatóloga y Presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología.

“La artrosis no es otra cosa que la degeneración del cartílago articular, puede afectar a cualquier articulación que tenga cartílago. Puede ser por tras causas pero tiene que ver con cambios degenerativos asociados a la edad y factores de mal pronóstico. Se traducen en dolor y compromiso funcional”, asegura la especialista.

Han mejorado las perspectivas de vida en la población, pero este avance trae nuevas enfermedades que afectan a las personas y que tienen que ver con este desgaste por sobrecarga, comenta.

Y agregó que “no todas las artrosis duelen igual”, es por esto que no suelen ser causa de consulta.

“No siempre duele la artrosis”, explica la doctora y sigue “la mayor parte de la población adulta la padece pero no todos presentan síntomas”.

La especialista asegura que es mejor prevenir que tratar, especialmente con factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo.

La Dra. Marcela Godoy también se refirió a las prótesis y cómo su evolución y trabajo bien realizado por los especialistas, también es una forma de tratar de manera satisfactoria estas dolencias, aunque aseguró que no es lo ideal.

“No hay tratamientos efectivos, no se busca mejorar la enfermedad, si no que manejar los dolores”, comenta la Presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología. “Más que curativo, se busca que no impacte”.

Sobre la enfermedad, la doctora dice que es más frecuente entre las mujeres.

“Hay medicamentos disponibles que no tienen riesgos asociados”, comenta considerando que es una enfermedad que padecen personas más adultas.

Como modo de prevenir la gravedad de esta afección, la doctora explica que se recomienda a los pacientes no realizar ejercicios de impacto muscular.

Revisa la entrevista completa em BioBiotv.