Efemérides: El 19 de febrero de 1856 muere Charles Wood Taylor, quién diseñó el escudo de Chile

Charles Wood Taylor, conocido como Carlos Wood en Chile, fue un pintor, ingeniero, marino y militar británico que se radicó en Chile. Nació el 25 de abril de 1792, Liverpool, Reino Unido.

A muy temprana edad desarrolló su gusto por la pintura y dibujo, en una empresa de cerámicas en la localidad de Burslem en Stafordshire. Se mudó a Estados Unidos en 1817 y en Boston se dedicó a ser pintor paisajista. Un año después, fue contratado por el gobierno norteamericano para dibujar durante una expedición científica, por lo que se embarcó en la fragata Macedonian y viajó a las costas de México, Ecuador, Perú y Chile.

Después de 80 días navegando y dibujando planos, puertos y barcos de las costas que visitó, llegó a Chile, específicamente a Valparaíso (1819), en donde escribió su primera impresión:

Está asentada al pie de unos cerros escarpados y estériles que circundan la bahía, que es muy pobre de aspecto. Las casas son de un solo piso y las ventanas no tienen vidrios, los habitantes no descuellan por su aseo y no es posible hacer una diferencia marcada entre los ricos y las clases inferiores. Visten como los españoles en general muy pobremente. En cambio los víveres y especialmente las frutas y verduras son excelentes

- Charles Wood