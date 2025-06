Elena Muñoz y R.Bastidas: "Las personas mayores ¡no son niños!"

Ética y transparencia de BioBioChile

“Aquí me bajo yo” se llama la obra que escribió y dirige Elena Muñoz y que protagonizan Jaime Vadell junto a Rodrigo y Milena Bastidas. Ha sido tal éxito que aún sumando más de 10 mil espectadores ahora continúan en el Teatro Mori Parque Arauco.

El pasado 10 de mayo, estando en plena temporada, falleció, a los 85 años, la escenógrafa y diseñadora teatral Susana Bomchil, mujer de Jaime Vadell por casi 40 años.

“Suspendimos función pero poco menos que tuvimos que obligar a Jaime”, cuenta Elena en conversación con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio.

“Fue muy bonito. Nosotros trabajamos con la Susana y lo pudimos acompañar esa tarde en que la ella se quedaba en el Cementerio. Eso es algo inolvidable”, agrega.

“Para mí es el mejor actor de todos los tiempos”, afirma Rodrigo. “Lo conozco desde que tenía 19 años, en el Teatro La Feria”.

Sobre esta obra, asegura que “ha sido un exitazo no solo por la cantidad de público: es porque la gente se mociona, se ríe, se enoja. Lo importante es poder conversarlo. El público se va a conversar después. Porque las obras pasan por ti”.

Elena comenta que “Aquí me bajo yo” “tiene que ver con la relación de tres generaciones: él, que tiene 80 años (J. Vadell), la nieta (Milena), que lo cuida, porque el hijo murió; y el otro hijo, que viene desde Alemania (que encarna Rodrigo)”.

Lo que aborda es “el equilibrio que uno tiene que tener como hijo para no exigir renuncias a los padres que no tienen porqué hacer. Se da mucho que los mandan a un departamento. ¡No son niños! Son personas mayores y siguen teniendo autonomía y hay que respetarles sus decisiones”.

A lo que Rodrigo añade: “Efectivamente por más que cumpla años, uno sigue autónomo en relación a uno mismo. ¿Porqué los hijos le tienen que imponer? Esta obra de la Nena, con mucho sentido del humor, trata eso”.

Y llaman la atención lo que ocurre en Chile si eres una persona mayor: “No me dan carnet para manejar, no puedo ir al médico solo. Ahora tienen que renunciar a los 75 años (los empleados públicos, profesores de ues estatales, etc.). Al mismo tiempo ves a Jaime Vadell, con más años que el personaje (tiene 90), actuando durante 1 hora y media”.

“Todos tenemos que ver con gente mayor y vamos a ser la gente mayor”, concluyen.

