Pilar Cruz y sus "mujeres del tercer tiempo"

Siete años le tomó a la fotógrafa (y también escritora) Pilar Cruz preparar y lanzar su libro “Mujeres del Tercer Tiempo”, un impresionante texto en el que reúne testimonios y grandes fotografías de 29 mujeres.

Lo de “tercer tiempo” alude a que los relatos se dividen de acuerdo a distintas épocas de sus vidas: se trata de mujeres mayores, de situación económica acomodada, de aquellas que no se suele hablar porque se supone que tienen sus problemas resueltos. Pero todos tenemos nuestros dolores y dificultades.

Para conversar de su trabajo, Pilar estuvo en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio, con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.

“Muchas de estas mujeres viven (los problemas) muy en soledad. En el área “acomodada” se vive esto en silencio”, comenta.

En este libro “hay varias mayores de 70: mientras más años tienen, más interesantes las historias. Hay muchas pérdidas, salud, corporalidad. Y hay algunas ganancias, que yo las veo a partir del tercer tiempo porque nos miramos más a nosotros mismas. Porque las mujeres siempre estamos en función de otro”, comenta.

“Muchas son descendientes de emigrantes, venidos de la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Tuve la gran suerte, que una de las que aparece ahí, es del sur, aunque vive en Santiago. Y ella me contactó con el sur. Allí me encontré con mujeres veterinarias de animales mayores. ‘Es que yo traía la tecnología alemana’, me explicó una. Otra, que también es veterinaria, terminó siendo veterinaria de animales exóticos chilenos, en un convenio con el Gobierno. Ella había perdido hijos y cercanos y cargaba con muchos dolores. Y se rehabilita a sí misma con este trabajo”.

Dentro del libro hay cinco o seis argentinas (Pilar estuvo viviendo allá cinco años). Y agrega: “debo confesar que aunque no era la idea primaria, empecé a incluir religiones. Para ver un poco transversalmente qué viven las mujeres más allá de su situación socioeconómica”.

“Mujeres del Tercer Tiempo” es un gran estudio de época, de clase, de tiempo y de la construcción de este país.

Se puede buscar por internet y en Prosa y Política, que lo distribuye.