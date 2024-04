Causa y Efecto: Las palabras del Presidente Gabriel Boric en la Enade 2024

Durante la jornada de este jueves se efectuó el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) que contó como es costumbre con la presencia del presidente de la República Gabriel Boric.En su extenso discurso, dejó varios elementos a considerar y que seguramente marcarán el debate en los próximos días.

Lo primero es que manifestó estar abierto a una reforma al sistema político durante su administración. Esto encierra una especie de pecado, respecto a si existe un consenso en que se deba efectuar efectivamente una modificación.

Si bien distintos sectores se han mostrado abiertos a esta reforma, no se han planteado los cambios, lo que despertará las diferencias que hasta ahora no se han manifestado en esta materia. ¿Reducción de parlamentarios? ¿Reformas partidos políticos? Resulta ingenuo pensar que esto se podría efectuar en los próximos dos años.

En otro punto de su discurso, declaró lo siguiente: “El lugar donde queremos llevar a Chile no es el Chile de ayer. Fui elegido para conducir a Chile hacía al futuro no para restaurar al pasado y quiero dejar al país mejor de como lo encontré”. No hay que olvidar que ese futuro contemplaba el trabajo de la Convención Constitucional que terminó siendo rechazada.

El futuro que imaginaba el presidente ya no es el que pretende concretar y si busca retomar el futuro que proponía la Convención.

Revisa un análisis de Nibaldo Mosciatti y Néstor Aburto, en Causa y Efecto.