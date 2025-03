¡Una tablet que te permite hacerlo todo!

Trabajar, estudiar, crear y disfrutar de tus videojuegos, estés donde estés, es la nueva apuesta de Huawei con su nueva tablet MatePad Pro 13.2, que llega con muchas novedades en su modelo 2025 y que te contamos en este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show.

En videojuegos, revisamos uno de los títulos más importantes del mes en PlayStation Plus: Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection. También analizamos los nuevos adelantos para Death Stranding 2: On the Beach y Silent Hill F.

También revisamos a fondo los nuevos audífonos JBL Tour One M2, que nos han sorprendido por su poder de cancelación de ruido al escuchar tu música. Además, poseen una aplicación de uso con muchas opciones y personalización para adaptarse al uso que quieras darles.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.