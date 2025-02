¡Piratas y Yakuzas en Hawaii!: Lo nuevo de "Like a dragon"

Una refrescante aventura llega de la mano de SEGA con su nuevo juego Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, y en este programa de Aquí Casuales: The Show ahondamos en todos los detalles que lo convierten en un título muy interesante y divertido.

Ya está disponible en nuestro país el ASUS Zenbook A14, y conversamos con Gabriel Bahamondez, Technical Marketing & PR Coordinator para Latinoamérica, sobre todas las claves que hacen atractivo este equipo, potenciado por la inteligencia artificial y con menos de 1 kilogramo de peso. También asistimos al lanzamiento del Honor Magic 7 Lite y te contamos las novedades de este equipo, que sigue destacando por su “Magia Indestructible”.

Junto con todo lo anterior, revisamos un avance de Exoborne, un juego de disparos táctico con clima dinámico, y te contamos cuáles son los videojuegos más importantes que llegarán durante el mes de marzo.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.