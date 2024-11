Xbox nos adelanta el 2025: Ya jugamos "Avowed" su nuevo RPG

En este nuevo capítulo de Aquí Casuales: The Show, te contamos nuestra experiencia jugando un adelanto de “Avowed”, título que llegará en febrero de 2025 y que es muy esperado por los fanáticos de los videojuegos de rol. ¿Logrará Avowed encantar como otros destacados títulos de la desarrolladora Obsidian? Acompáñanos a descubrirlo.

¡Ya comenzaron las votaciones en The Game Awards! En este episodio, revisamos junto a ustedes la categoría más importante: “Game of the Year”, que llega en medio de varias polémicas. Además, en el programa daremos un vistazo a los videojuegos más importantes que se lanzarán en el mes de diciembre.

Y en nuestra habitual sección de tecnología, te ofrecemos más detalles del poderoso ROG Phone 9 Series de ASUS, con información actualizada sobre las funciones y las nuevas tecnologías que incorporará este producto que seguro querrás tener.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.