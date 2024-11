¡El mejor Call of Duty de los últimos años!

Call of Duty: Black Ops 6 ya está disponible y ha logrado consolidarse rápidamente como la mejor entrega de los últimos años, apostando por una campaña interesante y bien lograda junto a un multijugador con nuevas posibilidades de movimiento para tu operador y mapas que han sido bien recibidos por la comunidad. Te invitamos a conocer más sobre este importante lanzamiento de Activision Blizzard en Aquí Casuales The Show.

Huawei ya tiene disponible en Chile su nueva tableta MatePad 12 X, la cual ofrece una espectacular pantalla antirreflejos y la versatilidad de un equipo que se ajusta a todo tipo de condiciones de iluminación y de espacio, gracias a su teclado incluido. Además, en nuestra revisión te comentamos sobre su aplicación estrella, “Go Paint”, que logrará sacar al artista que llevas dentro.

También, en este nuevo capítulo encontrarás revisiones de Life is Strange: Double Exposure, un título centrado en la narrativa y en mundos alternativos; Redacted, un roguelike inspirado en el universo de The Callisto Protocol; y analizamos para ustedes los juegos que llegarán gratis durante este mes de noviembre a PlayStation Plus.

Aquí Casuales: The Show, conducido por Klausen Hans y Klaudio Ortiz, se publica en BIOBIOTV todos los lunes. Si te perdiste algún capítulo del programa, los encuentras todos acá en la web.