Aprendizajes del rechazo para el Chile de hoy

Actuemos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y actuemos no para defender el status quo, si no que para que nuestro país tenga a la meritocracia y a igualdad ante la ley como motivaciones reales, y no de papel, que son condiciones de posibilidad para que los excluidos descarten el narco como posibilidad, y nos volvamos a reencantar entre nosotros como país. Solo así podremos volver a pensar en crecer de manera sostenida, y aprovechar de verdad el momento único al que nos enfrentamos como país, que ante la oferta de la transición energética, la electromovilidad y las oportunidades que nos ofrece nuestro paisaje natural, nos arrepentiremos por siempre si no la tomamos con decisión.